تغيرات فى أسعار 3 سيارات خلال الأسبوع الماضي

شهد الأسبوع الماضي، إعلانًا عدد من وكلاء العلامات التجارية فى مصر، عن تعديلات فى أسعار بعض الطرازات الجديدة.

كشفا أوتو جروب ومجموعة عز العرب للسيارات الشركاء فى وكالة بروتون الماليزية فى مصر، عن تخفيضات على سيارتها السيدان الصغيرة ساجا.

وأقر الوكلاء تخفيضات على الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا المزودة بناقل حركة أوتوماتيك 2000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمى فى السوق المصرى 197.900 جنيه بدلاً من 199.900 جنيه.

بينما استقرت أسعار الفئة الأولى من

ساجا 2019 المزودة بناقل حركة يدوى عند 184.900جنيه.

وكشفت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصرى لعلامات أوبل الألمانية فى مصر، عن تحريك أسعار سيارتها السيدان «أسترا» موديل 2020.

وبحسب الوكيل المصرى فإن الموديل الجديد من «أسترا» والمتوفر بفئة واحدة من التجهيزات ارتفعت 3000 جنيه، وبذلك يصبح سعرها الرسمى 320.900 جنيه بدلاً من 317.990 جنيه.

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أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، وكلاء علامة سكودا

التشيكية فى مصر، عن تحريك أسعار عدد من فئات سكودا سوبيرب سيدان متوسطة الحجم العائلية فى سبتمبر الجاري.

وبحسب الوكيل المحلى فقد تراوحت نسب التخفيض بين 20.0000 وحتى 45.000 جنيه.

وتراجعت أسعار الفئة الثانية من سوبيرب بواقع 20.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمى 500.000 جنيه مقارنة بـ520.000 جنيه خلال النصف الأول من الشهر الجاري.

أما الفئة الثالثة من سوبيرب فقد انخفض سعرها إلى 585.000 جنيه بدلًا من 630.000 جنيه لتفقد نحو 45.000 جنيه من سعرها السابق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى استقرت فيه أسعار الفئة الأولى القياسية من السيارة عند 475.000 جنيه.