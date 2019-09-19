رابطة تجار السيارات تكشف عن تفاصيل النسخة الأولى من معرض «أوتو ماركت»

تعقد شركة «جرين لاند» لتنظيم المعارض والمؤتمرات؛ الدورة الأولى لمعرض البيع المباشر للجمهور فى مجال تجارة وتسويق السيارات ومستلزماتها؛ وذلك فى الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل؛ بأرض المعارض بمدينه نصر؛

تحت رعاية رابطة تجار السيارات.

أكد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن فكرة تدشين معرض خاص بتجار السيارات جديدة العهد فى القطاع وتطلق لأول

مرة، وجاءت أسوةً بمعرض أهلًا رمضان أو أهلًا بعودة المدارس، من خلال البيع المباشر للجمهور.

وقال الدكتور عادل فهمي؛ العضو المنتدب لشركة «جرين لاند»؛ إن المعرض حريص على مراعاة ظروف المستهلك، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة للسوق المصري، وتنشيط حالة الركود التى يعانى منها سوق السيارات.