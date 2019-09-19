سيارات هيونداي وكيا ستحصل على نوع جديد كلياً من الوسائد الهوائية

الخليج ٣٦٥ نت – الوسائد الهوائية الجانبية التي تحمي رؤوس السائق والراكب وأجسادهم من الجوانب في حالات الاصطدام أنقذت حياة الكثيرين منذ تقديمهم من 20 سنة، والآن انتشر نوع ثالث من الوسائد الجانبية، وهي الوسائد الجانبية المركزية، والمخصصة لحماية رؤوس الركاب في الأمام من الاصطدام ببعضها في حالات الصدمات الجانبية العنيفة.

هذه الوسائد تنتشر في المساحة بين السائق والراكب الأمام لمنعهم من الاصطدام ببعضهم، ويتم وضع هذه الوسائد داخل مقعد السائق وتفعيلها فور الشعور بصدمة.

مجموعة هيونداي تنوي وضع هذه الوسائد في موديلاتها وموديلات كيا وجينيسيس، وصرحت الشركة أنها طورت واحدة من “أخف الوسائد الجانبية المركزية في العالم من ناحية الوزن”، لكونها 500 جرام فحسب، وتتوقع هيونداي أن هذه الوسائد ستخفض من نسب الجروح الناتجة عن اصطدام الركاب ببعضهم في الأمام بـ 80%.