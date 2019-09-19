فورد بيبي برونكو تظهر في أوضح صور تجسسية لها حتى الآن

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت فورد بيبي برونكو القادمة في أوضح صور تجسسية لها حتى الآن، منهم صور للجسد بدون أي تمويه.. ويُذكر أن اسم “بيبي برونكو” ليس الاسم الحقيقي للسيارة ولكنه ما يطلق عليها للوقت الحالي، وتشير التقارير أن اسم الموديل الإنتاجي قد يكون برونكو سبورت او برونكو ادفينشرر.
وتشترك السيارة في منصتها مع فورد اسكيب الجديدة ولكن بتصميم خارجي محتلف تماماً، والذي يتميز بشكله الصندوقي المليء بالزوايا الحادة.
توقعوا اشتراك بيبي برونكو الجديدة مع اسكيب في المحركات أيضاً بجانب المنصة، لتشمل محرك تيربو 1.5 لتر بثلاثة سلندر بقوة 180 حصان، مع محرك تيربو 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 250 حصان، ونسخة هجينة بالقابس بقوة 209 حصان لاحقاً.
من المتوقع طرح بيبي برونكو في 2020، وقد أشارت تقارير أن فورد تخطط لتحويل برونكو إلى علامة فرعية مستقلة بذاتها بعدد من الموديلات بتصميم قاسي تحتها.
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