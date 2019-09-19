لماذا يجب على بي ام دبليو شراء جاكوار لاندروفر؟

الخليج ٣٦٥ نت – أصدر محللون لدى شركة Sanford C. Bernstein الاستثمارية أن بي ام دبليو أمامها فرصة ذهبية لشراء جاكوار لاندروفر من شركة تاتا الهندية.

بي ام دبليو لديها مخزون نقدي ضخم وقد وصلت إلى حدودها في نمو موديلاتها ومجالها وعلامتها في الوقت الحالي، وفي المقابل، جاكوار لاندروفر تواجه تحديات كبيرة مادياً وتشغيلياً وستستفيد بقوة من دعم شريك أكبر.

ويُقدر ثمن جاكوار لاندروفر عند 9 مليار جنيه استرليني (42 مليار ريال)، ويؤمن الخبراء أن شراء بي ام دبليو لها سيحسن من إيراداتها بـ 20% وسيرفع من حجم السيارات المباعة للشركة الألمانية بـ 25%.

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مع ذلك خطوة كهذه لن تكون سهلة، خاصة وأن بي ام دبليو امتلكت لاندروفر بالفعل في التسعينيات في فترة عصيبة للشركة الألمانية، ويوجد تنفيذيون حاليون في بي ام دبليو يتذكرون هذه التجربة بشكل سلبي للغاية.

مع ذلك الفرصة لا تزال سانحة، ويُذكر أن الشركتين أعلنتا مؤخراً عن تعاونهم في تطوير الأجيال القادمة من وحدات القيادة الكهريائية.. ما يوضح أن الشركتين بالفعل قادرتان على العمل معاً وتوجد تربة خصبة للتعاون.