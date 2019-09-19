تويوتا تطور نظام يقيم مستوى السائق ويقيد تحكمه في القيادة بناء على مهارته

الخليج ٣٦٥ نت – ليس الجميع سواء في مستوى القيادة والاحترافية والخبرة.. تويوتا تعلم ذلك، لذا قررت تطوير تقنية جديدة قادرة على تقييم خبرة ومهارة كل سائق لتحديد مدى أهمية أنظمة مساعدة السائق والقيادة الذاتية في السيارة.. هذه التقنية ستساعد حديثي العهد بالقيادة خاصة.

تويوتا سجلت براءة اختراع بهذه التقنية، والتي وصفتها بالتالي: ستقوم أنظمة التوجيه الذاتي داخل السيارات في المستقبل بإعطاء تقييم محدد لمهارات السائق ومقارنتها بالمستوى المثالي لقيادة ذاتية بالكامل للسيارة، وبناء على التقييم النهائي، سيتم تقييد بعض مزايا وإمكانات القيادة.. مثلاً؛ سائق غير حبير قد لا يتم السماح له بالقيادة على الطرق السريعة أو في الزحام الشديد أو في الثلوج وإخباره بضروره قيادة السيارة لنفسها في هذه الظروف، مع إمكانية تقييد السرعة القصوى للسيارة وهكذا.

كما قلنا، الخاصية قد تبدو مزعجة للمعتادين على القيادة كل يوم والمحترفين ولكنها مفيدة جدا لفئات محدودة تحتاج لمساعدة حقيقية أثناء القيادة، خاصة في بعض الظروف الخاصة.. وبالطبع كل هذا معتمد على تطور تقنيات القيادة الذاتية بقوة في المستقبل لدرجة تحكمها في كل خصائص القيادة في أي وقت بدون قيود.