ام جي RX8 بـ 7 مقاعد يبدأ بيعها رسمياً بأنحاء الشرق الأوسط

أول مركبة رياضية متعدّدة الاستخدامات ذات السبعة مقاعد من ’إم جي‘

البدء ببيع طراز RX8 الجديدة كلياً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت رسمياً شركة ’إم جي موتور‘ (MG Motor) بيع طرازها الجديد كلّياً RX8 من فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) متوسّطة الحجم في أسواق الشرق الأوسط. وتتميّز مركبة ’إم جي‘ الأولى من سبعة مقاعد عبر تجهيزاتها الغنية جداً ومساحاتها الرحبة، ومن المتوقّع أن تُحدِث تأثيراً بارزاً في السوق الإقليمي حيث تستمر المركبات الكبيرة القادرة على السير فوق الطرق الوعرة بكسب شعبية متنامية.

ومع RX8 ذات السبعة مقاعد الجديدة، تدخل ’إم جي‘ فئة لم تتواجد فيها سابقاً على الإطلاق. ومن خلال تميّزها عبر قاعدة العجلات الأكبر والمساحة الأوسع المتوفرة لصف المقاعد الثالث ضمن فئتها، وبفضل قوّتها ورحابتها، تحجز هذه المركبة مباشرة موقعاً متفرّداً عن منافساتها. وتتألق MG RX8 بشكل مماثل أكان خلال خوض المغامرات على الطرقات الوعرة أم الملاحة في المدينة أو في الرحلات الطويلة، حيث سيقدِّر الركّاب تماماً المستويات العالية من التقنيات المتقدّمة والراحة العالية التي توفرها.

يشكّل وصول MG RX8 الجديدة خطوة رئيسية أخرى في عودة بروز علامة السيارات بريطانية المنشأ، والتي تغيّر المفاهيم بين أوساط عملاء السيارات الجديدة حول المنطقة بفضل مجموعة طرازاتها المتطوّرة جداً وذات التجهيزات الجيدة من سيارات السيدان ومركبات SUV. وقد أعلنت ’إم جي‘، المملوكة من شركة ’سايك موتور‘ (SAIC Motor)، أن أسعار مركبات RX8 الجديدة ستبدأ من 21,850* دولار أمريكي للطراز الأساسي، وصولاً إلى 25,700* دولار للطراز بفئة التجهيزات الأعلى.

حول هذا، قال توم لي، المدير التنفيذي لدى ’سايك موتور الشرق الأوسط‘ (SAIC Motor Middle East): “تُعدّ RX8 بالفعل مركبة تاريخية من علامة ’إم جي‘ التجارية وواحدة نعتبرها مثالية لأسواق الشرق الأوسط. وهي تتمتّع بكافة العناصر الإيجابية التي تشتهر بها ’إم جي‘، وتوفر كل هذا ضمن باقة رائعة لتقديمنا إلى شريحة جديدة بالكامل من العملاء.”

يسهم التصميم القوي لكن البسيط لمركبة RX8 الجديدة بوضعها على مسافة من المنافسين. فمن الأمام، تتألّق المركبة عبر غطاء بفتحتين للمحرّك، وشفة سفلية فضّية اللون، وشبك كرومي أنيق وأضواء ضباب نوع LED بنمط مصفوفي، وكل هذا من شأنه أن يترك تأثيراً قوياً. ويكتمل الحضور المهيب وخطوط الجسم الناعمة عبر خصائص مميّزة مثل أطراف أنابيب العادم التوأمية الكرومية، وأضواء LED الخلفية، والأضواء الأمامية نوع LED، والأضواء الأمامية النهارية الجارية نوع LED أيضاً، والعجلات المصنوعة من الألومنيوم بمقاس 20 بوصة وفقاً لفئة التجهيزات. وتتوفر باقة خيارات تضم ستة ألوان خارجية مختلفة.

أما داخل المقصورة، فتعزّز MG RX8 سمعة العلامة التجارية فيما يتعلّق بتوفير لمسات نهائية راقية بأسعار عادية. ويسهم استخدام باقة من أجود المواد، شاملة الخشب ذا الألياف الطوليَّة، الكروم والكسوة ناعمة الملمس، بمنح RX8 إحساساً راقياً جداً. ويمكن للعملاء الاختيار من بين ثلاثة أنماط ألوان داخلية ملفتة. كما تعاونت ’إم جي‘ مع شركة ’بادر‘ (Bader) الألمانية التي تُعتبَر واحدة من أبرز المصنّعين في العالم للجلود الفاخرة ضمن قطاع السيارات. إضافة لهذا، يتم تزويد فئة تجهيزات LUX بمقاعد مهوّاة للتأكّد من تمتّع الركّاب بأفضل تجربة سفر ولا شيء سواها.

وبهدف ضمان تميّز تجربة السفر بالهدوء بقدر ما هي مريحة، استثمرت ’إم جي‘ بقوّة في الموارد ضمن مجال العزل الصوتي – حيث تضم السيارة 20 فجوة فاصلة وما يزيد عن 30 بنية متعدّدة الطبقات لصفائح التخميد، مما يسهم في توفير مستوى ضجيج عند 55 دسيبل، وبذلك تكون RX8 أفضل بكثير من أبرز منافساتها.

ومن ناحية المساحة والعملانية، تتربّع MG RX8 في مرتبة أعلى من منافساتها، بحيث تضمن رحلة مريحة ومشوّقة لجميع الركّاب على متنها. وبفضل قياساتها الخارجية المثيرة للإعجاب – طول 4923 ملم، عرض 1930 ملم وارتفاع 1842 ملم – تُعدّ قاعدة عجلات RX8 البالغ طولها 2850 ملم الأكبر في فئتها، موفرة بذلك مقصورة داخلية رحبة تشكّل معياراً بحد ذاتها.

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يضم الطراز الجديد من ’إم جي‘ تصميم مقاعد ذكي بنمط مسرحي مع ميلان قليل من الأمام للخلف، مما يعني أنه حتى ركّاب مقاعد الصف الثالث بإمكانهم التمتّع بالمناظر بشكل استثنائي. وتبلغ المسافة المتوفرة لتعديل وضعية مقاعد الصف الثاني 230 ملم، مما يساعد بضمان تمتّع ركّاب مقاعد الصف الثالث بإمكانية الدخول السهل إلى مقاعدهم، إضافة إلى توافر مساحة غير مسبوقة للأرجل قدرها 884 ملم – مما يشكّل المساحة الأكبر في فئتها مقاعد الصف الثالث.

تساهم الطبيعة القياسية للمقاعد الخلفية بمساعدة الركّاب في الاختيار من ضمن باقة واسعة ومتنوّعة من إمكانيات ترتيب المقاعد بهدف التوافق مع متطلّبات السفر المختلفة، وهذا أمر مثالي بالنسبة للعائلات بشكل خاص. وتوفر RX8 الكثير من المساحة لتحميل الكثير من الحاجيات المتعدّدة التي قد يحتاجها الركّاب في حياتهم اليومية، حيث توجد 37 حجرة تخزين مختلفة، بينما يمكن توسعة القدرة الاستيعابية للصندوق الخلفي بشكل كبير لتصل إلى 2178 ليتراً، وهي مساحة قادرة على استيعاب نحو تسع حقائب سفر.

تُعتبَر RX8 مركبة رباعية الدفع (4×4) حقيقية، وهي تحوي نظام عزم عند الطلب (Torque on Demand – TOD) للدفع الرباعي في الوقت الفعلي، والذي يمكنه تعديل عزم الدوران في غضون 0.1 ثانية فقط. ويشتمل هذا النظام المتطوّر للدفع بالعجلات الأربع (4WD) على ست وضعيات قيادة مختلفة: أوتوماتيكية Auto للاختيار الذكي؛ 4L للسير في أي مكان بسرعة منخفضة، وعزم عالٍ؛ الطرق الوعرة Off-road مما يوفر تجربة قيادة مميزة على الطرق الوعرة بمستويات أعلى من المرونة؛ الثلج Snow للالتصاق المنخفض والأسطح الرطبة؛ ووضعية القيادة الرياضية Sport لاستجابة أسرع ومنطق تبديل سرعات أكثر قوّة؛ و2H للملاحة بسرعة عالية مع كفاءة باستهلاك الوقود بوضعية 2WD للدفع بعجلتين. ويأتي الطراز الأساسي STD مع نظام نقل حركة 4×2 بدفع خلفي.

تم بناء MG RX8 القوية على هيكل شاسيه شاحنات متين، وقد جرى تصميمها للتعامل بفعالية مع أصعب الدروب الوعرة التي يمكن أن تتواجد في منطقة الشرق الأوسط. وبهدف تسهيل السير فوق التضاريس الوعرة، تتمتّع المركبة بخلوص أرضي قدره 202 ملم، وعمق خوض يبلغ 800 ملم، مع زاوية دنو ومغادرة قدرها 23 درجة عندما تكون المركبة فارغة.

تأتي RX8 مزوّدة بمحرّك فعّال من وقود البنزين سعة 2.0 ليتر وذي شاحن توربيني، بحيث يولّد قوّة تبلغ 220 حصاناً. ويشتمل المحرّك على تقنية Net Blue (Net Blue Technology) ويولّد عزماً كبيراً أقصاه 360 نيوتن-متر. ويتصل هذا المحرّك بعلبة تروس أوتوماتيكية من ست سرعات مع ميّزة التبديل عبر المقابض.

تشتهر المجموعة الحالية من طرازات MG عبر توفيرها بعض أحدث التقنيات، ولا تحيد RX8 عن هذا الأمر، حيث تضم ميّزة الشحن اللاسلكي للهاتف مع القدرة على ربط الهاتف الذكي بواسطة تقنيتي Apple CarPlay وAndroid Auto مع شاشة لمس ملوّنة قياس 10 بوصة، وكل هذا كتجهيز قياسي. وتتميّز جميع فئات التجهيزات الثلاث بكونها غنية بالمزايا شاملة الربط اللاسلكي للهاتف الذكي، التحكّم بالمناخ مزدوج المناطق مع ميّزة إضافية للتحكّم بالمناخ في الجهة الخلفية، التحكّم بالسرعة وكاميرا رؤية خلفية. كما تتوفر قياسياً ضمن كامل نطاق المجموعة ميّزة الدخول بدون مفتاح وزر تشغيل المحرك يعمل بالضغط عليه، وأجهزة استشعار أمامية وخلفية للمساعدة بالركن وفتحة سقف بانورامية.

وترتقي فئتا التجهيزات المتوسّطة والعليا بلائحة المواصفات القياسية المثيرة المتوفرة ضمن طراز STD الأساسي لتقدّم أداة افتراضية قياس 7 بوصات، وميّزة التحكّم بهبوط المنحدرات (Hill Descent Control) ونظام TOD للدفع الرباعي (4×4) في الوقت الفعلي. وفيما يتعلّق برفع معايير الراحة والعملانية أكثر، يضفي طراز LUX الأعلى ضمن المجموعة مقاعد جلدية مع مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل بعدّة اتجاهات وميّزة تهوية المقعد الأمامي، إضافة لشاحن لاسلكي للجهاز النقّال، وباب خلفي يعمل كهربائياً لتسهيل عملية الوصول لداخله. وتكتمل هذه المزايا المتعدّدة والغنية عبر ثمانية مكبّرات صوت عالية الجودة وجهاز استشعار للمطر، مما يعزّز الطبيعة الراقية لطراز LUX.

تضم MG RX8 مجموعة واسعة من تجهيزات السلامة القياسية مثل الأكياس الهوائية الأمامية والجانبية والستائر الهوائية، وأجهزة الاستشعار الأمامية والخلفية مع كاميرا رؤية خلفية، وميّزة الحماية الفعّالة من الانقلاب (Active Rollover Protection) ونظام مراقبة ضغط الإطارات (Tyre Pressure Monitoring System). أما الأنظمة المتقدّمة لمساعدة السائق (Advanced Driver Assistance Systems – ADAS) الإضافية مثل نظام تحذير مغادرة المسار (Lane Departure Warning System) فيظهر في طراز LUX. وكما هو حال باقي مجموعة منتجات ’إم جي‘، تم منح مركبة MG RX8 تصنيف سلامة 5 نجوم لتقييم درجة الأمان وفقاً لمعيار السيارات الصينية الجديدة C-NCAP.