لوتس إيفايا بقوة 2,000 حصان تصل إلى الشرق الأوسط ضمن جولتها حول العالم

’لوتس دبي‘ تنظّم فعالية إطلاق إقليمي لسيارة ’إيفايا‘ الكهربائية بالكامل بحضور مجموعة من العملاء والمؤثرين والصحفيين في الإمارات

ستشمل الجولة الإماراتية فعالية إضافية لعرض ’إيفايا‘ في ’لوتس أبوظبي‘

سيارة ’إيفايا‘ تختتم جولتها العالمية في الشرق الأوسط بعد أن تمّ عرضها في ’أسبوع مونتيري للسيارات‘ بالولايات المتّحدة الأمريكية و’فعالية يوم لوتس‘ باليابان

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت سيارة ’لوتس إيفايا‘ (Lotus EVIJA) الجديدة كلّياً الخارقة رسميّاً في منطقة الشرق الأوسط وذلك عبر سلسلة من العروض الحصرية والفعاليات أقيمت في الإمارات العربية المتحدة بحضور مجموعة من الصحفيين وكبار الشخصيات.

وتمّ الكشف عن سيارة ’إيفايا‘ الكهربائية بالكامل لأول مرة بالمنطقة خلال فعالية حصرية أقيمت صباح اليوم في مركز ’لوتس دبي‘ بالإمارات حضرها ممثّلين رسميين من ’لوتس‘ تقدّمهم ’فيل بوبام‘، الرئيس التنفيذي للشركة، و’راسيل كار‘، رئيس قسم التصميم. كما حضر حدث إطلاق سيارة ’لوتس‘ الجديدة والتي تتّسع لشخصين فقط كلّ من ’كارل هايمر‘، الرئيس التنفيذي لشركة ’أداماس موتورز‘ الوكيل الرسمي لعلامة ’لوتس‘ بدولة الإمارات العربية المتحدة وأعضاء من الإدارة العليا لدى كلتا الشركتين.

وقال ’فيل بوبام‘، الرئيس التنفيذي لشركة ’لوتس‘ للسيارات: “إنه لأمر رائع أن أتواجد مجدّداً في الإمارات العربية المتحدة وخاصة في هذا اليوم حيث نشهد الظهور الأول والإطلاق الإقليمي لسيارة ’إيفايا‘ الخارقة. عادةً ما تتميّز السيارات الرياضية ذات الأداء العالي بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط الذي يعتبر من أهم الأسواق العالمية لدينا، لذا نسعى إلى تعزيز حضور علامة ’لوتس‘ في المنطقة من خلال إطلاق مجموعة من الطرازات الجديدة.”

وأضاف ’بوبام‘ قائلاً: “تتمتّع سيارة ’إيفايا‘ بتصميم فريد وتكنولوجيا مبتكرة تجعل منها سيارة استثنائية تحاكي تطلّعات العملاء في منطقة الخليج، وخاصةّ أنها قد تمّ تطويرها مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبّات هذا السوق وطبيعة مناخه. نقوم حاليّاً بإجراء اختبارات واقعية للسيارات النموذجية من أجل ضمان الأداء الأمثل لطرازاتنا في مختلف المناطق والأسواق.”

من جهته، قال ’كارل هايمر‘، الرئيس التنفيذي لشركة ’أداماس موتورز‘: “نحن سعداء أن نقدّم لعملائنا فرصة مشاهدة سيارة ’إيفايا‘ عن كثب هنا في الإمارات العربية المتحدة بعد فترة وجيزة فقط من كشفها لأوّل مرة في العالم. نحن فخورون بأن نتواجد في واحدة من أكثر الدول تطلّعاً نحو المستقبل في العالم، ونرى في إطلاق هذه السيارة الكهربائية بالكامل والخارقة في الإمارات العربية المتحدة دعماً مباشراً لجهود الدولة بتعزيز التقنيات المستدامة.”

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يُذكر أنه قبل عام بالضبط تم افتتاح مركز ’لوتس دبي‘ بالدولة والذي يقع على شارع الشيخ زايد. ويتّسع المرفق المتطّور، البالغة مساحته 5,000 قدم مربّع، إلى حوالي 10 من أحدث طرازات ’لوتس‘ من مجموعة سياراتها عالية الأداء. وستمتدّ جولة سيارة ’إيفايا‘ الجديدة في الإمارات لعدة أيام حيث أنه سيتمّ عرضها أيضاً في العاصمة الإماراتية وتحديداً بمركز ’لوتس أبوظبي للسيارات‘ الواقع في بناية الشيخة سلامة، شارع زايد الأول بمنطقة الخالدية. ومن المقرّر أن تتضمّن جولة ’إيفايا‘ عدداً من العروض الحصرية الإضافية في الإمارات.

تعدّ سيارة ’إيفايا‘ إبداعاً تقنيّاً بامتياز ومثالاً على الهندسة المبتكرة والبراعة الفريدة التي لطالما كانت جزءًا من هوية ’لوتس‘ العريقة. ومع أداء لا مثيل له وقدرة عزم صافية تصل الى 2,000 حصان، تعتبر ’لوتس إيفايا‘ أقوى سيارة إنتاج مصادق عليها للاستخدام على الطرقات في العالم. وقد تمّ تصميم وهندسة السيارة في المملكة المتحدة، في حين أنه سيتم إنتاجها ابتداءً من العام المقبل في مدينة ’هيثل‘ البريطانية حيث المقر الرئيسي لعلامة ’لوتس‘ منذ عام 1966. وسيقتصر إنتاج هذا السيارة الحصرية جداً على 130 وحدةٍ فقط. يمكن الاطلاع على التفاصيل الفنية الكاملة على الموقع الإعلامي لعلامة ’لوتس‘ عبر الرابط التالي: media.lotuscars.com.

تعتبر منطقة دول الخليج المحطة الأخيرة في الجولة العالمية لسيارة ’إيفايا‘ بعد أن تمّ الكشف عنها لأوّل مرة في العالم بمدينة لندن في 16 يوليو 2019. كما وقد تمّ عرضها حول العالم في ’أسبوع مونتيري للسيارات‘ بالولايات المتّحدة الأمريكية و’فعالية يوم لوتس‘ باليابان.