“دراسة” النساء يفضّلن خدمة تأجير السيارات.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – من بعد صدور القرار السامي لسماح قيادة المرأة في اليوم العاشر من شوال عام 1439هـ الموافق 24 يونيو 2018، ومن ذلك الحين بدأت شركات تأجير السيارات بفتح أبوابها للنساء اللاتي يحملن رُخص القيادة بعد أن تم السماح لهن وفق الشروط والضوابط المتبعة على الجميع في مكاتب التأجير.

ومن المثير للإهتمام أن النساء يفضلن خدمة استئجار السيارات على شرائها كتجربة أوليّة للقيادة، وهو يبدو قرارًا منطقيًا كونهن سيمتلكن القدرة على التعرّف على السيارة بشكل أفضل وما يميزها وما يعيبها قبل المضيّ قدمًا في شرائها.

وبالفعل، أثبتت إحصائية أجرتها شركة الوفاق لتأجير السيارات ذلك، إذ أفادوا بأنه خلال فترة قصيرة قامت أكثر من 1,400 امرأة باستئجار سيارة لدى مكاتبهم، وكانت المفاجأة أنهنّ لم يكتفين ببرامج التأجير القصيرة، حيث كانوا يفضّلن التأجير بالمدة الشهرية أو السنوية.

لماذا؟

هذا دفعنا للتساؤل عن سر ذلك، والإجابة المنطقية هي أن الوفاق لتأجير السيارات تتحمل عناء تكلفة الصيانة والتأمين وغيرها من الأمور المكلفة، ناهيك عن إتاحة خدمة الصيانة المتنقلة.

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ما يعني أنه خلال مدة تأجير السيارات لن يكون على المستأجرة أن تشغل بالها بأي إشكاليات غير متوقعة في السيارة، كما ستتيح لها الوفاق تغيير لون السيارة إذا كان لا يعجبها مع تغيير نوع السيارة نفسها لكي تتفقد مختلف الطرازات وتعرف ما يناسب متطلباتها ومقدرتها على القيادة.

وبالفعل عندما ننظر إلى الواقع، فإنك إذا قمت بشراء سيارة فإن العملية تتم مرة واحدة وانتهت، وأيًا كان ما لا يعجبك فيها فإنك لن تكون قادرًا على التراجع عن قرارك وستضطر للقبول بما لديك، لذا فإن النساء في المملكة تعتمد على تأجير السيارة أولاً لمدة طويلة لكي تريح نفسها عناء امتلاكها حتى لو امتد ذلك لعدة أشهر حتى تصل إلى قرار مرضي وامتلاك سيارتها الخاصة.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

الموقع الرسمي – قوقل بلاي – آبل ستور