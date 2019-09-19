“بالصور” سيارة مرسيدس تقتحم مبنى ترامب بلازا في حادث عرضي

الخليج ٣٦٥ نت – في حادثة غريبة من نوعها، اقتحمت سيارة مرسيدس للردهة الرئيسية للمبنى السكني الفاخر “ترامب بلازا” الخاص بالرئيس دونالد ترامب في مدينة نيو روتشيل الأميركية شمال نيويورك، وكان ذلك في تمام الساعة التاسعة مساءاً من يوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، اقتحمت سيارة “مرسيدس بنز سي 300” المبنى الفاخر، وبعد ذلك خرج السائق من السيارة وجلس بغير اكتراث على أريكة في الردهة الرئيسية للمبنى، بعد أن أسفر الحادث عن إصابته واثنين آخرين بجروح طفيفة.

وفي بيان يخص المتحدث الرسمي باسم منظمة ترامب، قال: “نود أن نشكر أول من لبوا النداء لسرعة تعاملهم مع الحادثة، نحن ممتنون بحق لخدماتهم”.

والجدير بالذكر أن وسائل إعلام أمريكية أكدت أن الاصطدام كان حادثاً عارضاً، وقالت شرطة نيو روتشيل إنه لا يوجد ما يدعو للريبة فيما يتعلق بالاصطدام.