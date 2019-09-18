كتب: باسل الحلواني أصدرت مجموعة القصراوى جروب وكلاء علامة سيتروين الفرنسية، قراراً بتعيين أمجد الفقي، نائباً للمدير العام، ورئيسًا لقطاع المبيعات لعلامة سيتروين الفرنسية. العام، ورئيسًا لقطاع المبيعات لعلامة سيتروين الفرنسية. ويحمل "الفقي"، سيرة ذاتية متميزة، ويعد من الكفاءات الشابة فى مجال المبيعات بقطاع السيارات. وكانت مجموعة القصراوي، قد حصلت على وكالة ستروين، خلال شهر أبريل الماضي. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمجد الفقى نائباً للمدير العام لـ"سيتروين" في مصر ورئيسا لقطاع المبيعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.