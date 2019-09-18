مرسيدس مايباخ S-Class تظهر أثناء اختبارها لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية جديدة لمرسيدس مايباخ S-Class أثنار اختبارها في جبال الألب السويسرية، ولكن للأسف مع تمويهات كثيفة للتفاصيل الخارجية.
السيارة تحمل المصابيح الإنتاجية في الأمام والخلف، مع ظهور أجزاء من المقدمة لتوضح الشكل النهائي لها.. ويبدو أن السيدان الفاخرة ستحافظ على أبعاد الموديل السابق، وفي الخلف نرى أنبوبي عادم كبيرين مع أطراف بصمامات، كما يبدو واضحاً أن السيارة تمر حالياً باختبارات التحمل.
إذا تفحصت الأبواب جيداً ستلاحظ صناديق صغيرة غريبة في النصف العلوي من الأبواب، وهي تخفي مقابض الأبواب التي بالإمكان سحبها لداخل الجسد، وهي ميزة موجودة في نسخ S-Class القياسية الأخرى.
من المتوقع تدشين مرسيدس S-Class العام القادم مع تأخر نسخة مايباخ الأكثر فخامة لعام آخر.
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