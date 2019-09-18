رئيس مرسيدس الجديد: تنتظرنا أوقات صعبة

الخليج ٣٦٥ نت – صرّح “أولا كيلنيوس” الرئيس الجديد لمجموعة دايملر الألمانية للسيارات المالكة لمرسيدس والذي تولى مهام منصبه في مايو الماضي، أن المجموعة ستواجه أوقاتاً صعبة خلال الفترة المقبلة.

ويعتزم كيلنيوس طرح معلومات شاملة حول استراتيجية الأعوام المقبلة في منتصف نوفمبر القادم، حيث أنه وصف نتائج المجموعة في الفترة الأخيرة بأنها أبعد ما تكون عن المُرضية، لذلك فهو متحفز لأن يُحدث تغييراً كبيراً في المجموعة.

ويقول كيلنيوس: “نحن نمر بمرحلة تحول جذرية نحو التنقل المتعادل كربونياً، وعلينا أن نُنجز أيضاً أمربن هامين خلال السنوات الـ5 إلى السنوات الـ10 المقبلة، وهما دفع الإبتكارات قدماً وتخفيض التكاليف”، حيث تأتي خطة كيلنيوس معتمدة على تقليص كل شيء في المجموعة وقصرها على الضروريات، وزيادة الكفاءة وتوفير التكاليف وإدخال تعديلات على سلسلة موديلات المجموعة إذا أمكن ذلك.

وأخيراً، فقد أعرب كيلنيوس عن اعتراضه على حظر السيارات الرياضية رباعية الدفع (SUV)، حيث يرى أن هذا النوع من السيارات نمى بقوة شديدة خلال الـ20 عام الماضية، وأضاف أن العملاء والعميلات يفضلون هذا النوع ويرغبون به.