تأجيل موعد إطلاق جينيسيس G80 2020 للمرة الثالثة!

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن موعد إطلاق جينيسيس G80 موديل 2020 تم تأجيله مجدداً من سبتمبر إلى بداية العام القادم طبقاً لتقرير من Car Blog الكورية، وقد تم تأجيل الإطلاق مسبقاً من أبريل إلى سبتمبر الحالي، وقد صرح رئيس جينيسيس نفسه أن G80 سيتم تدشينها في سبتمبر ولكن هذا لن يحدث كما هو واضح.

التقارير تشير إلى أن التأجيل مرتبط بالعمل على محركات تيربو Theta سعة 2.5 لتر ومحركات تيربو Lambda سعة 3.5 لتر التي ستعتمد G80 عليها في بعض الأسواق.

بالنسبة للشكل العام فمن الواضح أنه مستوحى من G90 بشبك أمامي مثلث مثير للاهتمام ومصابيح أمامية وخلفية مقسومة لنصفين، وستمثل السيارة منافسة للكزس GS واودي A6 وبي ام دبليو الفئة الخامسة ومرسيدس E-Class، لذا توقعوا داخلية بنفس الفخامة والمزايا.