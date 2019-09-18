المرور يوجه رسالة إلى المواطنين بمناسبة اليوم الوطني

الخليج ٣٦٥ نت – دعت الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة، المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بالقواعد المرورية الصحيحة أثناء الإحتفال باليوم الوطني الـ89؛ حتى تبدو المملكة في مظهرها الحقيقي والحضاري أمام الجميع. وأعلنت الإدارة عن الخطة المرورية؛ تجهيزاً للفعاليات التي ستُقام.. وإليك هذه الخطة: تحويل الحركة المرورية في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز ميدان السيف شمالاً وجنوباً على طريق الأمير سلطان.

تحويل الحركة من إشارة النورس للقادم من الشمال باتجاه الشرق على طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، والقادم من الجنوب تقاطع طريق الكورنيش مع طريق صاري باتجاه الشرق.

تحويل الحركة من دوار العناني والعودة إلى طريق الأندلس باتجاه الشرق. وأوضحت الإدارة أنه سيكون هناك وسائل نقل عامة يمكن استخدامها للوصول إلى مواقع الفعاليات والاحتفالات، وأشارت إلى أنها ستكون متواجدة في مواقف المولات التجارية، ومن هذه المولات “سلطان مول والأندلس مول والياسمين مول”.

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