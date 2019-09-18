تيسلا سيدان ستحصل على نسخة بـ 7 مقاعد!

الخليج ٣٦٥ نت – صرح ايلون ماسك أن تيسلا موديل S بليد الجديدة ستحتوي على سبعة مقاعد و”ستسحق بورشه تايكان على حلبة نوربورغرينغ”، بمقاعد خلفية أكبر حجماً.
وقد ظهرت بالفعل تقارير عن تفوق موديل S بليد على تايكان في حلبة نوربورغرينغ منذ أيام ولكن بشكل غير رسمي، وصرح ماسك أن الموديل الجديد سيبدأ إنتاجه في أكتوبر أو نوفمبر 2020.
وفي أخبار أخرى، صرح ماسك أن موديل X المحدث وسيارة تيسلا رودستر الجديدة ستأتيان بعد موديل S بليد، وأن رودستر “حتماً ستكسر حواجز السرعة القياسية في نوربورغرينغ عند 6:44:97”.
وعند سؤاله، هل تيسلا موديل 3 بيرفورمانس قادرة على التفوق على تايكان في حلبة نوربورغرينغ، أجاب: “لا، ولكنها قريبة جداً”.
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