“تقرير” سعر ايفون 11 مقابل شراء سيارة جديدة؟

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت آبل مؤخراً عن هواتفها الجديدة لعام 2019، ما يتضمن آيفون 11 برو ماكس الذي يأتي بسعر 6,269 ريال لنسخة 512GB ولكن، عند المعرفة بأن هذا السعر يكفي لتسديد ثمن أقساط عدة شهور أولى من ثمن شراء سيارة جديدة، فهل يظل شراء آيفون هو الخيار الأفضل؟ هذا ما سنعرفه اليوم.
هناك عدة طرازات مثل كيا بيجاس ونيسان صني وهيونداي اكسنت تتوفر حالياً في المملكة كسيارات اقتصادية مميزة للغاية تقديم رائعة مقابل سعرها.
كيا بيجاس على سبيل المثال تأتي مع سعر يبدأ عند 39,500 ريال مع قسط شهري قدره 499 ريال، وهو ما يعني أن ثمن النسخة الأعلى من آيفون 11 برو ماكس يمكن أن يغطي أقساط أول سنة من شراء هذه السيدان الصغيرة بالكامل، حتى أنه ستبقى معنا مبلغ بسيط يكفي تسديد نصف القسط الشهر لأول شهر من العام التالي.
أما نيسان صني فهي تأتي بسعر يبدأ عند 45,000 ريال بقسط شهري 699 ريال، ما يعني أن سعر آيفون 11 برو ماكس يكفي لتسديد أقساطها لمدة 9 أشهر.
هذا وأخيراً نصل إلى هيونداي اكسنت التي تعد من أفضل السيارات بفئتها مع سعر يبدأ عند 48,600 ريال وقسط شهر 799 ريال، أي أن آيفون 11 برو ماكس الذي يأتي بسعر 6,269 ريال يكفي لتسديد أقساطها لمدة 8 شهور تقريباً.
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