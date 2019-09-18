رحلة تطور داخلية تويوتا كورولا على مدار الأجيال

الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا كورولا هي واحدة من أهم الموديلات حول العالم، وبغض النظر عن رأيك فيها فلا خلاف في حضورها ورواجها على مدار التاريخ، حيث باعت أكثر من 44 مليون نسخة منذ إطلاقها في 1966.

لماذا هذا النجاح الكبير؟، من أهم الأسباب هو موثوقيتها وتنوع وظائفها حسب الحاجة.. كورولا دائماً كانت سيارة صغيرة ولكن حصلت على نسخ متنوعة على مدار الأعوام، مثل واجن صغيرة أو هاتشباك رياضية بدفع خلفي أو سيارة سباقات رالي بدفع رباعي، وقد رأينا تطور كورولا من الخارج، ولكن ماذا عن تطور داخليتها على مدار الأجيال؟

في الصور المرفقة سترون تاريخ تطور مقصورات كورولا على مدار العقود من وجهة نظر الجالس وراء مقود السيارة.. اطلعوا عليها ولاحظوا الفوارق.

الجيل الأول

الجيل الثاني

الجيل الثالث

الجيل الرابع

الجيل الخامس Advertisements

الجيل السادس

الجيل السابع

الجيل الثامن

الجيل التاسع

الجيل العاشر

الجيل الحادي عشر