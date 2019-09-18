الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تعرف على i30 الرياضية الجديدة من هيونداي

استعرضت شركة "هيونداي" في معرض فرانكفورت الأخير نموذجها الجديد الرياضي من سيارات i30 الشهيرة.

جاء نموذج i30 N Project C الذي تختبره الشركة حاليا بهيكل هاتشباك أنيق وانسيابي، يتميز بشبك أمامي عريض، وفتحات هواء كبيرة، وجنح صغير على مؤخرة السقف لزيادة ثبات المركبة على السرعات العالية، وحصلت السيارة أيضا على عجلات رياضية كبيرة ومميزة.

وحصلت قمرة هذه السيارة على مقاعد رياضية تتسع لـ 4 ركاب، ومقود رياضي صغير مزود بأزرار للتحكم بالسرعة والعديد من خصائص وتقنيات المركبة، وزودت بواجهة قيادة متطورة فيها أحدث أنظمة المولتيميديا وشاشات تعمل باللمس.

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كما حصلت i30 الجديدة على مكابح وأنظمة تعليق رياضية خاصة تمكنها من الحركة بثبات على المنعطفات الخطرة، إضافة إلى محرك بعزم 275 حصانا، وعلبة سرعة ميكانيكية بـ 6 مراحل، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

ومن المنتظر أن تطرح هذه السيارة في الأسواق نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل بسعر يبدأ من 25 ألف دولار.