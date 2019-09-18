شيفروليه سيلفرادو 2020 تحصل على إضافات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – شيفروليه سيلفرادو 2020 تأتي بثماني نسخ مختلفة، وبعضهم سيحصل على حزم اختيارية بمزايا جديدة، ونبدأ بالنسخة الأساسية التي حصلت على حزمة اختيارية خاصة تشمل مزايا فتح السيارة عن بعد ونوافذ ومرايا كهربائية وإمكانية فتح وغلق باب الصندوق الخلفي كهربائياً.
نسخة سيلفرادو LT تأتي بمزايا اختيارية إضافية مثل فرش للأرضية مناسب لجميع ظروف الطقس، مع جنوط ألومنيوم فضي براق 18 إنش وإطارات لجميع الطرق، مع توفر جنوط 20 إنش، وخاصية فتح السيارة عن بعد.
وستكشف شيفروليه عن أسعار سيلفرادو 2020 والخيارات الإضافية فيها قرب وقت طرحها.
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