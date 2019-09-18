“بالصور” أول مطعم على متن طائرة هليكوبتر في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – قامت إحدى الشركات البريطانية بتنفيذ فكرة مبتكرة جديدة رائعة، وهي عبارة عن مطعم طائر على متن طائرة هليكوبتر على ارتفاع 300 متر فوق مدينة لندن.
نفذت هذا المشروع المبتكر المميز شركة “ديليفيرو” بالتعاون مع أسطول طائرات “تشارتر إيه”، وتم أطلاق أسم “روكوبتر وان” على هذا المطعم، ليصبح بذلك أول مطعم مروحية في العالم.
وتدور فكرة المطعم الطائر حول تعاون الشركة مع مختلف المطاعم العالمية في العاصمة البريطانية لندن، ومن ثم يقوم العملاء بطلب الطعام الخاص لهم، ويتم تناوله على متن الطائرة أثناء تحليقها في سماء لندن لمدة 20 دقيقة، وبتكلفة تصل إلى 200 دولار ( 750 ريال) للشخص الواحد.
ولكي تستطيع تجربة تناول الطعام في المطعم الطائر فإنه يجب أن تمر بعدة خطوات، وهي كما يلي:
1- حجز مقعد في المطعم عن طريق الهاتف أو من خلال وسائل التواصل الإلكترونية، مع ملاحظة أن الطائرة تستوعب 5 عملاء فقط في كل رحلة طيران.
2- تحرك العملاء الذين قاموا بالحجز إلى مهبط الطائرات في منطقة باترسي.
3- اختيار الوجبة من بين قوائم المطاعم المحلية والعالمية في المدينة والتي تم تعاقد الشركة معها.
4- وصول الطعام وإقلاع الطائرة والاستمتاع بتناول وجبتك المفضلة في سماء لندن على ارتفاع 300 متر.
ولقد أعلنت شركة “ديليفيرو” أنها قامت بالاتفاق مع أسطول طائرات “تشارتر إيه” على تنفيذ مشروع المطعم الطائر في مدن عالمية أخرى، مثل سيدني وهونغ كونغ وأدنبرة، وذلك خلال عامين فقط.
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