"مازيراتي" تتألق في مهرجان "جودوود ريفايفال" 2019

كتب: باسل الحلواني

عرضت "مازيراتي" في نهاية هذا الأسبوع سلسلة من سياراتها القديمة والحديثة التي تعمل بمحرك ثماني الأسطوانات V8، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان "جودوود ريفايفال" الذي أقيم على حلبة السباق البريطانية الشهيرة في غرب ساسكس. ويستعيد الحدث عبق الماضي ليصوّر عالم سيارات في الفترة من 1948 إلى 1966، ويرتدي فيه المنافسون والجمهور أزياء قديمة تحاكي تلك الحقبة.

وبصفتها شريكاً لمعرض "جودوود ريفايفال"، شاركت "مازيراتي" مرةً أخرى في عرض سيارات "إيرلز كورت" مع عرض سلط الضوء على تاريخ سياراتها التي تعمل بمحركات ثمانية الأسطوانات V8، وقد استوحته من منصات العرض الكلاسيكية لسيارات العلامة في فترة الستينيات.

وزينت "مازيراتي ليڤانتي جي تي اس V8" الجديدة كلياً منصة العرض، حيث تميزت بلون جبال الألب البيضاء وتصميم داخلي فريد.

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وتجسد هذه السيارة بجميع تفاصيلها جوهر العلامة الإيطالية العريقة، فقد تم تزويدها بمحرك تيربو مزدوج ثماني أسطوانات يعمل على البنزين بسعة 3,8 ليتر وقوة 530 حصان. وتم إجراء بعض التعديلات على التصميم الخارجي للسيارة شملت الواجهة الأمامية السفلية والمصد الخلفي، مما منحها مظهراً قوياً وحضوراً مُبهراً.

وانضم إلى "ليڤانتي جي تي اس" على منصة العرض الفئة الأولى من سيارات "كواتروبورتيه" المتميزة، وهي أول سلسلة من إنتاج "مازيراتي" يتم تزويدها بمحركات ثمانية الأسطوانات (V8).

وفي إطار المهرجان الذي استمر 3 أيام، تنافست أكثر من 15 سيارة من طرازات "مازيراتي" الكلاسيكية بما فيها "6 سي إم"؛ و"8 سي إم"؛ و"تيبو 63"؛ و4 طرازات من "250 إف" الشهيرة، في سباقات المهرجان التي شملت: "كأس جودوود"؛ و"كأس فريدي مارش ميموريال"؛ و"كأس ريتشموند وجوردون"؛ و"كأس ساسكس".

ومن أبرز اللحظات التي شهدها الحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع تبوء ريتشارد ويلسون المركز الثالث وإنجازه أسرع لفة على متن سيارة مازيراتي 250S خلال منافسات "كأس فريدي مارش ميموريال" بعد ظهر يوم الأحد.

وحظي ضيوف "مازيراتي" بفرصة اختبار سحر الماضي في "ريفايفال"، والاستمتاع بالضيافة الحصرية الرفيعة في رحاب "جودوود هاوس" يوم الأحد، كما تم اصطحابهم من وإلى "ريفايفال" في أسطول من سيارات "مازيراتي" طرازات ليڤانتي، وكواتروبورتيه، وجبيلي.