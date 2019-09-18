سيارة بوجاتي مفقودة منذ 80 عاماً.. قيمتها 375 مليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – قُدّر سعر سيارة “بوجاتي السوداء” أغلى سيارة في التاريخ، بحوالي 45 مليون ريال خلال معرض جنيف للسيارات، بينما قُدّر سعرها بحوالي 70 مليون ريال خلال “بيبل بيتش كونكورس ديليغانس” معرض السيارات الفاخرة الأول في العالم، في مونتيري بولاية كاليفورنيا.

ويرجع التصميم الكلاسيكي للسيارة إلى طراز “أس سي 57 أتلانتيك” القديم لسيارات بوجاتي، والذي صممه جان بوجاتي عام 1934 الابن الأكبر لمؤسس الشركة إيتوري بوجاتي، ولم يُصنع منه سوى 4 سيارات فقط بين عامي 1936 و1938، وما زالت 3 سيارات منها موجودة حتى الآن.

وفُقدت السيارة الرابعة في الحرب العالمية الثانية قبل نحو 80 عاماً ومازال البحث عنها جارياً، ولكن إذا عُثر على هذه السيارة المفقودة اليوم، ستُقدر قيمتها بحوالي 375 مليون ريال!

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وصُنعت السيارة الأولى ذات اللون الأزرق المائل إلى الرمادي خصيصاً لصالح المصرفي البريطاني “فيكتور روتشيلد”، أما الثانية كانت لجامع سيارات توفي في حادث سيارة ودُمرت سيارته بالكامل، لكن تم إعادة تجميعها وتصنيعها على مدى عقود لاحقة، ويمتلكها حالياً مصمم الأزياء رالف لورين.

بينما صُنعت الثالثة لصالح الفرنسي “جاك هولزتشو” في أكتوبر 1936، في حين أن الرابعة كان يمتلكها جان بوجاتي، لكن لم يُعرف عنها أي شيء بعد عام 1938، ولكن كل ما يُعرف عنها هو أنها اختفت منذ ذلك الوقت ولم تظهر حتى الآن!