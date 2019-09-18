تويوتا تطور سيارة قادرة على السير للأبد بدون شحنها أو تزويدها بالوقود

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت تويوتا باختبار سيارة شمسية قد تمثل ثورة في عالم السيارات، وهذا المشروع يتم بالتعاون مع شركة Sharp المصنعة للألواح الشمسية مع الحكومة اليابانية كذلك، والاختبارات تتم على سيارة بريوس معدلة.

الهدف هو اختبار السيارة المزودة بالألواح الشمسية ورؤية ما إذا كانت قادرة على السير للأبد بدون شحنها، ويُذكر أن بريوس الهجينة تأتي بالفعل بخيار وضع ألواح شمسية قادرة على شحن البطارية أثناء ركن السيارة ولكن بطاقة محدودة تكفي عدة كيلومترات فقط.

الألواح الشمسية الجديدة قادرة على شحن السيارة حتى أثناء الحركة.. وتتمتع الألواح بمرونتها بفضل سمكها الضئيل بـ 0.03 مليمتر فحسب، ما يعني إمكانية وضعها على جميع سطوح السيارة وليس السقف فقط مثل بريوس الحالية.

وقد صرح رئيس المشروع أن السيارة قادرة على السير لأربعة أيام كل أسبوع لحوالي 50 كيلومتر بدون الحاجة لشحنها، وإن اعترفت تويوتا أن مستقبل السيارات الشمسية المستقلة لا يزال بعيد المنال، ولكنهم مستعدون للعمل من أجل تحقيقه يوماً ما.