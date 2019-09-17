مرسيدس تكشف عن موعد تدشين مايباخ SUV

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مرسيدس عن تدشين مايباخ GLS في نوفمبر القادم، وقد تم التمهيد لها العام الماضي بسيارة “الفخامة المطلقة” الاختبارية، والتي تمتعت بمظهر فريد من نوعه يجمع بين السيدان والـ SUV.

الصور التجسسية الأخيرة وضحت أن مايباخ GLS القادمة ستكون أقرب في الشكل لـ GLS القياسية ولكن مع إضافات تميزها في الخارج والداخل، وقد صرحت الشركة أن الموديل سيتمتع بنفس مزايا الفخامة لمايباخ S-Class، مثل نظام صوتي فاخر ثلاثي الأبعاد، والذي يشمل 27 مكبر صوت بقوة 1590 وات.

كما أشارت مرسيدس أن مايباخ GLS ستتمتع بطابع ورائحة مختلفة لتناسب داخلية الـ SUV الخاصة بها.. ويُذكر أن واحدة من كل سبع سيارات S-Class هي نسخة لمايباخ، وتأمل مرسيدس بتحقيق نفس النجاح مع GLS، ومن المتوقع أن تعتمد السيارة الأفخم على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر مع محرك آخر V12 تيربو مزدوج سعة 6.0 لتر.