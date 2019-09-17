مسؤول في بي ام دبليو سيعيّن رئيساً تنفيذياً لـ اودي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت اودي عن انصمام ماركوس دويسمان كالمدير التفنيذي الجديد بعد تركه لوظيفته الحالية كرئيس قسم تطوير المحركات لبي ام دبليو. وقد صرحت وسائل الإعلام أن دويسمان سيشغل المنصب الجديد في اودي بداية من أبريل 2020، وسيبدأ مجلس إدارة بي ام دبليو بمناقشة خطة مغادرته للشركة قريباً. وتحاول مجموعة فولكس فاجن من فترة الحصول على ماركوس دويسمان والاستفادة من خبرته، وقد ظهرت تقارير العام الماضي عن انصمامه للشركة ولكن يبدو أنهم اضطروا لتأخير الأمر لاستمرار العقد الرسمي لدويسمان مع بي ام دبليو حتى سبتمبر 2019، مع توقيعه على بند يمنع انتقاله فوراً للمنافسين، ما يفسر تأخر انتقاله لاودي حتى أبريل القادم.

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