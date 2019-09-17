نصائح يجب اتباعها قبل تجربة قيادة سيارة

الخليج ٣٦٥ نت – عند التوجه لشراء سيارة جديدة أو مستعملة فإنه من أبرز الأمور التي تتأكد من خلالها من كفاءة السيارة هي تجربة قيادتها، لكن يجب قبل أن تقوم بهذه الخطوة أن تتأكد من سلامة جميع أوراق السيارة مع تجهيز أوراقك مع فحص السيارة جيداً، لذا نقدم لك أبرز النصائح التي يجب معرفتها قبل خوض أحد تجارب القيادة.

أولاً: جهز رخصتك وجميع الأوراق الخاصة بالسيارة



قبل الانطلاق بالسيارة لتجربتها يجب أن يكون متوفر لديك رخصة القيادة ووثيقة التأمين حتى تشعر بالأمان أثناء القيادة، كما يجب أن تتأكد أن السيارة مسجلة ومؤمن عليها، وكذلك تطلب رؤية جميع الأوراق الخاصة بالسيارة.

ثانياً: فحص سجلات السيارة وصيانتها الدورية



يجب أن ترى جميع الوثائق الخاصة بالسيارة، وتواريخ وإجراءات الفحص الدوري لها، والتأكد من عدم تعرضها لحوادث كبيرة سابقاً.

ثالثاً: فحص منتديات السيارات

Advertisements



في حال توجهك لشراء سيارة جديدة محددة فإنه يفضل أن تتفقد منتديات السيارات ورؤية ما قد كتب عنها، وهل توجد شكاوي كثيرة ضدها، وغيره من المعلومات الهامة الخاصة بها.

رابعاً: فحص الأجزاء الميكانيكية



في حالة ما كانت لديك خبرة في فحص السيارات، فإنه يجب فحص الأجزاء الهامة في السيارة جيداً، مع فحص المحرك والتأكد من عدم تسرب للزيت به أو وجود مشكلات واضحة بها، ويفضل طلب المساعدة من ميكانيكي محترف في حالة عدم امتلاكك الخبرة اللازمة لفحص السيارة.

خامساً: اختبار جميع أنظمة وتقنيات السيارة



خلال تجربة السيارة قم باختبار جميع الأنظمة والتقنيات الهامة في السيارة، كما تأكد من عمل جميع الأجزاء الكهربائية بها، وقم بتشغيل المكيف على البارد والساخن للتأكد من كفاءته.