أسباب وطرق الوقاية من صعقات الكهرباء الساكنة بالسيارة

الخليج ٣٦٥ نت – هل تعرضتم يوماً لصعق كهربائي عند لمس الباب عند نزولكم من السيارة؟ هذا أمر شائع بالتأكيد، وسبب ذلك يعود إلى أن السيارة فرغت جزءً من كهرباءها الساكنة في جسدك، وقد اكتسبت السيارة هذه الكهرباء نتيجة تجمع الكثير من الإلكترونات على جسمها نتيجة لاحتكاك اطاراتها بالأرض.

واليوم سنستعرض معكم حلولاً بسيطة للوقاية من هذه المشكلة تماماً، فقبل نزولك من السيارة ووضع رجلك على الأرض، المس بأي جزء من جسدك الهيكل المعدني للسيارة، لتتساوى شحناتها مع شحناتك، وبذلك تسلم من هذا النوع من الصعقات.

وأحد الأسباب الشائعة أيضاً لهذه الصعقات هو أن تكون أنت مشحون بشحنات كهربائية ساكنة نتيجة لاحتكاك ملابسكم بتنجيد السيارة، لذا ننصح عند تركيب أنواع الأقمشة يجب عليكم اختيار الأقمشة القطنية وليس النايلون أو البوليستر.