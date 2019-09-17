سعر كورفيت C8 2020 في كندا سيصدمك!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيفروليه الشهر الماضي عن أسعار كورفيت C8 2020 في الولايات المتحدة والذي يبدأ من 59,995 دولار أمريكي (225,000 ريال) بما في ذلك رسوم الوجهة بقيمة 1,095 دولار (4,100 ريال)، بينما كشفت الآن عن الأسعار بكندا، حيث سيبدأ سعر الطراز الأساسي من 69,998 دولار كندي بما في ذلك رسوم الوجهة والذي يعادل 52,757 دولار أمريكي (198,000 ريال) أي أقل بـ 7,238 دولار أمريكي (27,000 ريال)!

الجدير بالذكر أن كورفيت 1LT الأساسية تأتي مجهزة جيداً بعجلة قيادة جلدية قابلة للتعديل كهربائياً ومقاعد جلدية بثمان اتجاهات ونظام صوت بوز بعشر مكبرات صوت، بالإضافة إلى شاشة عدادات قياس 12 بوصة وشاشة نظام ترفيهي 8 بوصة ونظام تحكم في المناخ في منطقتين، بالإضافة إلى مثبت السرعة، ومساعد الركن الخلفي، وكاميرا الرؤية الخلفية عالية الدقة ونظام دخول بدون مفتاح مع زر تشغيل المحرك، كما تتوفر بمحرك وسطي V8 سعة 6 لتر يولد قوة 490 حصان و630 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة ثنائي القابض بثمان سرعات، ونظام دفع خلفي.

أما بالنسبة لكورفيت 2LT المتوسطة، فيبدأ سعرها من 89,898 دولار كندي أي ما يعادل 67,863 دولار أمريكي (254,500 ريال)، وتتميز بمزايا قياسية إضافية، تشمل مقاعد مسخنة جيدة التهوية، وعجلة قيادة مدفأة، ونظام صوتي بوز بـ 14 مكبر صوت، بالإضافة إلى شاشة عرض ملونة رأسية وشاحن هاتف ذكي لاسلكي ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، كما يوجد جهاز تحكم عن بعد ونظام حماية من السرقة متطور ومرآة للكاميرا الخلفية تعتم تلقائياً، وذاكرة للمقاعد، وأخيراً وليس آخراً، هناك عدد قليل من أنظمة مساعدة السائق، بما في ذلك تنبيه النقاط العمياء الجانبية، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وكاميرا الرؤية الأمامية.

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في حين يبدأ سعر كورفيت 3LT الأعلى من 85,398 دولار (320,000 ريال)، وتضيف مقاعد GT2 بألياف الكربون وتنجيد من جلود نابا ومولان، وألواح أبواب مغطاة بالجلد ولمسات من جلد الغزال.

ستتوفر مجموعات متنوعة من الخيارات بما في ذلك حزمة الأداء Z51 بسعر 5900 دولار كندي (16,700 ريال)، والتي تضيف جناح خلفي ومشتت هواء أمامي، وعوادم تعزز من الأداء، وإطارات ميشلان Pilot Sport 4S الصيفية فقط، بالإضافة إلى تعليق محدث وقفل تفاضلي خلفي محدود الانزلاق، وأقراص مكابح بريمبو أكبر، ونظام تبريد محسن، كما يمكن للعملاء أيضاً طلب نظام رفع التعليق الامامي بمبلغ 1,875 دولار كندي (5,300 ريال) وعادم أداء بسعر 1,375 دولار كندي (3,900 ريال)، وهذا الأخير يزيد من إنتاج المحرك إلى 495 حصان و637 نيوتن.متر من عزم الدوران.