الكشف عن تويوتا لاندكروزر 79 ناميب 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تعد لاند كروزر 79 سيارة بيك آب بتصميم قديم يستند إلى J70 من الثمانينات، ولموديل عام 2020، تأتي ناميب في جنوب افريقيا مزودة بنظام ترفيهي بشاشة لمسية مع بلوتوث والتنقل عبر الأقمار الصناعية بشكل قياسي، أما بالنسبة إلى السعر فهي تتوفر بـ 61,130 دولار (229,000 ريال)، وهذا سعر عالٍ مقارنة بمنافسيها مثل فورد رينجر.

لكن 79 ناميب تتفوق على أقرانها بفضل هيكلها الذي تم اختباره بعناية، وموثوقية طراز J70، مع الأخذ في الاعتبار وجود عمود توجيه قابل للإمالة ونظام مضاد للسرقة، ونوافذ كهربائية ومقبس طاقة، كما تقدم تويوتا ضمان لمدة ثلاث سنوات / 100,000 كم، ووسائد هوائية للسائق والركاب، ومكابح مانعة للانغلاق، وتستمد قوتها من محرك ديزل تيربو V8 سعة 4.5 لتر، يولد قوة 205 حصان و430 نيوتن.متر من عزم الدوران عند 1,200 إلى 3,200 دورة في الدقيقة.

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كما تم تزويد طرازات ناميب بقطع خاصة لتحمل الظروف الصعبة تم تصنيعها بواسطة خبير تعليق محلي لسيارات الطرق الوعرة، وتتوفر بإطارات Cooper Discoverer S / T Maxx (265/75 × 16 بوصة)، وجنوط من السبائك بشكل قياسي، وإضاءة LED داخلية ومساحات تخزين متعددة وقناة تبريد إضافية لصندوق القفازات تحافظ على برودة الأجسام في الصحاري الحارقة.

كما تتميز أغطية المقاعد ذات اللون الرمادي بشعارات Namib، إلى جانب الأجزاء المضادة للتلف لمنع أي نوع من التلف الجمالي أثناء الدخول والخروج من السيارة، وأخيراً، تتوفر ناميب باللونين البيج الرملي أو الأبيض العاجي.