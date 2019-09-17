تسريب مواصفات نيسان SUV الكهربائية القادمة

الخليج ٣٦٥ نت – نيسان ترغب في استغلال نجاح ليف، والتي أصبحت أول سيارة كهربائية تكسر حاجز الـ 400,000 نسخة في المبيعات عالمياً، وللتوسع من هذا النجاح، تعمل نيسان على تطوير SUV كهربائية جديدة.

وقد أشار تقارير من Automotive News أن الشركة كشفت عن السيارة بالفعل لمدراء وكالاتها الأمريكية خلال مؤتمر الشهر الماضي، وقد سرب بعضهم أن السيارة الجديدة ستأتي بمدى 483 كيلومتر، وهو قريب من مدى تيسلا موديل X عند 523 كيلومتر وأفضل من مدى جاكوار i-Pace عند 377 كيلومتر.

كما يبدو أن الـ SUV الجديدة من نيسان ستتسارع إلى 97 كم\س في أقل من خمس ثواني، وقد وصفها مدراء الوكالات بـ “الكومباكت”، بأبعاد خارجية مشابهة لروج ولكن مساحة داخلية واسعة أقرب لمورانو.

من المتوقع تدشين الموديل الكهربائي الجديد من نيسان في النصف الثاني من 2021 وستكون واحدة من ثمانية موديلات كهربائية تنوي نيسان طرحها في الأعوام القادمة.

في الصور المرفقة ترون سيارة IMx الاختبارية الممهدة للـ SUV القادمة من نيسان.

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