بي ام دبليو M5 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل بي ام دبليو على تحديث مجال الفئة الخامسة بالكامل، وقد رأينا نسخ السيدان والواجن أثناء اختبارها في الطرق العامة والآن تظهر نسخة M5 الأعلى أداء لأول مرة.

المقدمة تبدو مموهة بشكل كثيف لأنها تخفي تحديثات واسعة للمقدمة مع إعادة تصميم المصابيح الأمامية بالليزر، مع تكبير الشبك الأمامي قليلاً وتغيير المصد وتصميم فتحات الهواء كذلك.

في الخلف نرى تلميحات لتغيير في شكل المصابيح الخلفية والمصد، وللأسف لا توجد معلومات حتى الآن عن مواصفات أداء السيارة، ولكن نذكركم أن M5 الحالية تعتمد على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.4 لتر بقوة 591 حصان وعزم دوران 750 نيوتن.متر، بينما نسخة M5 Competition تصل قوتها إلى 617 حصان.

من المتوقع استمرار المحرك في الموديل الجديد ولكن مع تحديثه ربما لزيادة القوة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.. ومن المتوقع طرح الموديل في النصف الثاني من 2020.