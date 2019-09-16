شركة محمد يوسف ناغي للسيارات هيونداي تقدم عروض العودة للمدارس

بدون دفعة اولى و بدون رسوم اداريه

خدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة

تأمين شامل طوال سريان فترة عقد الجهة التمويلية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وكيل هيونداي بالمنطقة الغربية عن إطلاق عروض العودة الى المدارس على جميع موديلات هيونداي، حيث وجهت الدعوة الى عملائها لزيارة معارضها للاستفادة من هذه العروض، والتي ستكون متاحة على جميع طرازات هيونداي.

وأكد خالد الحارثي مدير التسويق والعلاقات العامة بالشركة على أهمية هذه العروض التشجيعية على سيارات هيونداي من شركة محمد يوسف ناغي، معرباً عن ثقته بأنه سوف تستقطب “الكثير من الاهتمام من عملاءنا من جهة ومن باقي مالكي السيارات في المملكة من جهة أخرى”، وقال: “نشجع جميع المشترين المهتمين على المسارعة إلى حجز تجربة قيادة للطرازات التي يشملها العرض”.

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أهم ما يميز هذه العروض الأسعار المنافسة والمميزة على موديلات 2019 بدون دفعة اولى وبدون رسوم إدارية وضمان المصنع لمدة 5 سنوات او 100.000 كلم، مع خدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة، بالإضافة الى التأمين الشامل طوال سريان فترة عقد الجهة التمويلية.

وهذا من شأنه تشجيع العملاء على المضي في اتخاذ القرار السريع لشراء السيارة التي يرغبها بسهولة.