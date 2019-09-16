نسخة من تيلورايد هامة جداً في تاريخ صناعة كيا للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – خرجت أول كيا تيلورايد 2020 من مصنع الشركة في ولاية جورجيا الأمريكية قبل أشهر، ويُذكر أن كيا كانت تبني سيارات في هذا المصنع لـ 10 أعوام، لتشمل موديلات اوبتيما وسورينتو، والآن تستعد كيا لصنع السيارة رقم 3 مليون للمصنع، وهي تيلورايد SX موديل 2020 بيضاء.
هي سيارة مهمة لكيا وللمصنع، والذي استثمرت الشركة 1.1 مليار دولار (4.13 مليار ريال) فيه، وقد صرح رئيس المصنع: “إنتاج 3 مليون سيارة في أقل من عشرة أعوام هو دليل على الجهود الكبيرة التي نضعها في المصنع وفلسفة فريقنا هنا، والتي تظهر في الجودة العالمية لكل تيلورايد وسورينتو واوبتيما تم بناؤها على مدار السنين”.
قصة تصنيع السيارات في أمريكا معكوسة أحياناً، حيث ترون سيارات كورية مثل كيا اوبتيما وتيلورايد مصنوعة في أمريكا بينما سيارات أمريكية مثل شيفروليه بليزر ودودج تشالنجر بعمليات تصنيع خارج أمريكا.
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