“بالفيديو” شاهد تصرف غريب لقائد سيارة بعد تجاوزه أحد المخارج في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة بأحد الشوارع العامة في المملكة، يُظهر تصّرفاً غريباً من قائد سيارة بعد تجاوزه للمخرج وعرقلة حركة المرور.

وفي التفاصيل، فقد أوضح الفيديو انتقال قائد سيارة من خط الخدمة إلى الطريق السريع من خلال أحد المخارج، ليتوقف فجأة ويقوم بالرجوع إلى الخلف والخروج من المخرج بعكس سير الاتجاه، ما تسبب في عرقلة الحركة المرورية.

والجدير بالذكر أن عقوبة مخالفة عكس السير، غرامة مالية لا تقل عن 3,000 ريال ولا تزيد على 6,000 ريال، وفقاً لجدول مخالفات المرور رقم 6.