وزارة التعليم تُعلن عن وظائف سائقات لحافلات النقل المدرسي.. وإليكِ الشروط

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت “ابتسام الشهري” المتحدثة باسم وزارة التعليم، عن توفر وظائف سائقات لحافلات النقل المدرسي، حيث أن العقود الموقعة بين شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ومتعهدي نقل المدارس لم تتضمن تحديد جنس السائق، وبالتالي يمكن للمتعهد الاستعانة بالمرأة كسائقة لحافلات نقل الطلاب والطالبات.
وأوضحت “الشهري” أن هناك شروطاً يجب الإلتزام بها للتقدم لوظيفة سائق أو سائقة، وهم كالتالي:
- أن يكون العمر بين 30 و60 عام.
- ضرورة امتلاك رخصة نقل عمومي.
- شهادة خلو من السوابق.
- اجتياز الفحص الطبي وفحص السموم.
- الحصول على دورات تدريبية مكثفة على فن القيادة الآمنة للحافلة المدرسية.
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