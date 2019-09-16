مظاهرات ضخمة احتجاجاً على معرض فرانكفورت للسيارات 2019!

الخليج ٣٦٥ نت – نظّم معارضون ألمانيون للسيارات والتلوث البيئي بلغ عددهم 15 إلى 25 ألف، تظاهرة على دراجات هوائية في فرانكفورت بمناسبة معرض السيارات الدولي؛ مطالبين بثورة في النقل للمحافظة على النظام البيئي الذي أصبح يتجه نحو الإنهيار.

وفي التفاصيل، فقد وصل غالبية المتظاهرين إلى مجمع المعارض على دراجات هوائية من مدن عدة في المنطقة سالكين طريقين سريعين أغلقا أمام حركة السير للمناسبة، حيث يُشكّل معرض فرانكفورت للسيارات فرصة لتوجيه أصابع الاتهام لهذا القطاع الذي كان يصعب المساس به نظراً لأهميته الإقتصادية، في وقت يزداد التركيز فيه على ضرورة التحرّك من أجل المناخ.

ولم تقف الإحتجاجات عند هذه التظاهرة وحسب، بل أطلقت “غرينبيس” حركة احتجاجية مع نحو عشرين ناشطاً ارتدوا سترات خضراء ونفخوا بالوناً كُتب عليه “ثاني أكسيد الكربون” خلف سيارة رباعية الدفع، كما تظاهر أعضاء من المنظمة أيضاً أمام جناحي “فولكس واغن” و”بي ام دبليو” خلال زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المعرض. ويقول “كريستوف بوتس” مدير مجموعة “كامباكت” المشاركة في التظاهرة: “معرض السيارات من مخلفات القرن الماضي، نحن نريد أن يكون المستقبل للحافلات والقطارات والدراجات الهوائية ولا نريد السيارات الرباعية وسيارت الدفع الكبيرة والتي تستهلك الكثير”. Advertisements يُذكر أن كل هذه التظاهرات تأتي من الناشطين في مجال التوعية البيئية؛ للمطالبة بالإسراع نحو التحول في مجال السيارات، ودعوة الشركات العالمية للتخلي الفوري عن المحركات التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري حتى عام 2035، وتصنيع وسائل نقل صديقة للبيئة.

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