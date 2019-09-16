مواصفات وتجهيزات وتقنيات جي ايه سي جي ايه8

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جي ايه سي مؤخراً عن سيدان GA8 الكاملة الرائدة في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئتها. مواصفات جي ايه سي جي ايه 8: 1-المواصفات الفنية الأساسية الطول x العرض x الارتفاع (ملم): 5003x1910x1508

قاعدة العجلات (ملم): 2907

سعة صندوق الأمتعة الخلفي (لتر): 500

سعة خزان الوقود (لتر): 70

وزن السيارة القياسي (كجم): 1765 – 1740

المحرك: تيربو بأربعة أسطوانات

سعة المحرك (سي سي): 2000

القدرة القصوى (كيلو واط / دورة في الدقيقة): 138 / 5500

أقصى عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة): 280 / 1750-4500

ناقل الحركة: AT6

استهلاك الوقود: 14 كم / لتر

معيار الانبعاث: Euro V

عدد المقاعد: 5

نظام التعليق الأمامي: تعليق مستقل من نوع ذراع الشوكة المزدوجة

نظام التعليق الخلفي: تعليق مستقل شعاعي ذو خمس روابط

نظام الفرامل: الأمامي: تهوية قرص الفرامل / الخلفي: مكابح قرصية

نظام التوجيه: توجيه بقوة الكهرباء EPS 2-التجهيزات العجلات والإطارات: عجلات سبيكية مقاس 17 بوصة مع إطارات R17 225/55 السلامة والنظام الكهربائي: 8 وسائد هوائية أمامية مزدوجة / ستائرية واقية

جهاز انذار للحماية من السرقة

مكبح إيقاف إلكتروني

ميزة الإيقاف التلقائي

جهاز منع تشغيل المحرك بدون مفتاح

مثبت السرعة

مفتاح ذكي + زر تشغيل

وسائد هوائية جانبية أمامية

برنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP

كاميرا خلفية

نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات نظام الصوت: Advertisements راديو AM/FM

منفذ بلوتوث USB

8 مكبرات صوت

تشغيل ملفات MPS + تحكم بالهاتف + الملاحة الصوتية البصرية AVN (الصوت والفيديو)

التحكم بنظام الصوت عن طريق المقود

بلوتوث

شاشة عرض تدعم تقنية اللمس مقاس 10 انش + نظام ملاحة النظام الداخلي: عجلة قيادة مغلفة بالجلد

مقعد السائق قابل للتعديل كهربائياً في 8 اتجاهات

فتحة سقف كهربائية بانوراما

مقاعد من الجلد الخالص نابا

مقعد أمامي للراكب قابل للتعديل كهربائياً في 6 وضعيات محرك جي ايه سي جي ايه 8: المحرك 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 198 حصان

ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات

استهلاك الوقود 14 كم / لتر سعر جي ايه سي جي ايه 8: تتاح في معارض الجميح للسيارات بسعر يبدأ من من 84,800 ريال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواصفات وتجهيزات وتقنيات جي ايه سي جي ايه8 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.