مواصفات وتجهيزات وتقنيات جي ايه سي جي ايه8

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جي ايه سي مؤخراً عن سيدان GA8 الكاملة الرائدة في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئتها.
مواصفات جي ايه سي جي ايه 8:
1-المواصفات الفنية الأساسية
- الطول x العرض x الارتفاع (ملم): 5003x1910x1508
- قاعدة العجلات (ملم): 2907
- سعة صندوق الأمتعة الخلفي (لتر): 500
- سعة خزان الوقود (لتر): 70
- وزن السيارة القياسي (كجم): 1765 – 1740
- المحرك: تيربو بأربعة أسطوانات
- سعة المحرك (سي سي): 2000
- القدرة القصوى (كيلو واط / دورة في الدقيقة): 138 / 5500
- أقصى عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة): 280 / 1750-4500
- ناقل الحركة: AT6
- استهلاك الوقود: 14 كم / لتر
- معيار الانبعاث: Euro V
- عدد المقاعد: 5
- نظام التعليق الأمامي: تعليق مستقل من نوع ذراع الشوكة المزدوجة
- نظام التعليق الخلفي: تعليق مستقل شعاعي ذو خمس روابط
- نظام الفرامل: الأمامي: تهوية قرص الفرامل / الخلفي: مكابح قرصية
- نظام التوجيه: توجيه بقوة الكهرباء EPS
2-التجهيزات
العجلات والإطارات:
- عجلات سبيكية مقاس 17 بوصة مع إطارات R17 225/55
السلامة والنظام الكهربائي:
- 8 وسائد هوائية أمامية مزدوجة / ستائرية واقية
- جهاز انذار للحماية من السرقة
- مكبح إيقاف إلكتروني
- ميزة الإيقاف التلقائي
- جهاز منع تشغيل المحرك بدون مفتاح
- مثبت السرعة
- مفتاح ذكي + زر تشغيل
- وسائد هوائية جانبية أمامية
- برنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP
- كاميرا خلفية
- نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات
نظام الصوت:
- راديو AM/FM
- منفذ بلوتوث USB
- 8 مكبرات صوت
- تشغيل ملفات MPS + تحكم بالهاتف + الملاحة الصوتية البصرية AVN (الصوت والفيديو)
- التحكم بنظام الصوت عن طريق المقود
- بلوتوث
- شاشة عرض تدعم تقنية اللمس مقاس 10 انش + نظام ملاحة
النظام الداخلي:
- عجلة قيادة مغلفة بالجلد
- مقعد السائق قابل للتعديل كهربائياً في 8 اتجاهات
- فتحة سقف كهربائية بانوراما
- مقاعد من الجلد الخالص نابا
- مقعد أمامي للراكب قابل للتعديل كهربائياً في 6 وضعيات
محرك جي ايه سي جي ايه 8:
- المحرك 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 198 حصان
- ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات
- استهلاك الوقود 14 كم / لتر
سعر جي ايه سي جي ايه 8:
تتاح في معارض الجميح للسيارات بسعر يبدأ من من 84,800 ريال.
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