مواصفات وتجهيزات وتقنيات جي ايه سي جي اس8

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جي ايه سي مؤخراً عن كروس أوفر GS8 المتوسطة الرائدة في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات، حيث تقدم لنا العديد من المميزات والمواصفات التنافسية للغاية في فئتها. مواصفات جي ايه سي جي اس 8: 1-المواصفات الفنية الأساسية الطول x العرض x الارتفاع (ملم): 4810x1910x1770

قاعدة العجلات (ملم): 2800

عدد المقاعد: 7

سعة خزان الوقود (لتر): 66

وزن السيارة القياسي (كجم): 1840 – 1990

المحرك: تيربو بأربعة أسطوانات

سعة المحرك (سي سي): 2000

القدرة القصوى (كيلو واط / دورة في الدقيقة): 148 / 5200

أقصى عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة): 320 / 1750-4000

ناقل الحركة: AT6

استهلاك الوقود: 12.2 كم / لتر

معيار الانبعاث: Euro V

نظام التعليق الأمامي: نظام تعليق مستقل من نوع ماكفرسون

نظام التعليق الخلفي: نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات

نظام الفرامل: الأمامي: فرامل قرصية مهواة / الخلفي: فرامل قرصية

نظام التوجيه: نظام التوجيه المعزز كهربائياً EPS 2-التجهيزات العجلات والإطارات: عجلات سبيكية مقاس 19 بوصة

عجلة احتياطية بالحجم الكامل السلامة والنظام الكهربائي: 8 وسائد هوائية أمامية مزدوجة ستائرية واقية

مساعد الكبح الهيدروليكي HBA

نظام التحكم عند النزول من المرتفعات HDC

نظام التنبيه عند الانحراف عن المسار

مساعد بدء السير على الطرق الصاعدة HHC

مثبت السرعة

أجهزة استشعار أمامية وخلفية لركن السيارة (مجموعة من 8 أجهزة استشعار)

وسائد هوائية جانبية أمامية

برنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP

شحن لاسلكي

تشغيل عن بعد

نظام عرض 360 درجة لمحيط السيارة الخارجي نظام الإضاءة: إضاءة محيطية التجهيزات الخارجية: باب خلفي آلي نظام الصوت: Advertisements تشغيل ملفات MPS + تحكم بالهاتف + الملاحة الصوتية البصرية AVN (الصوت والفيديو)

عجلة قيادة متعددة الوظائف مع تحكم بنظام الصوت، شاشة المعلومات، الهاتف

10 مكبرات صوت

بلوتوث سماعة أذن

شاشة عرض تدعم تقنية اللمس مقاس 10 انش + نظام ملاحة النظام الداخلي: عجلة قيادة مغلفة بالجلد

مقاعد الصف الثاني قابلة للانغلاق ومجزأة بنسبة 40:60

مكيف هواء ثلاثي المناطق

مقاعد من الجلد الطبيعي (7 مقاعد) نابا

مقاعد الصف الثالث قابلة للطي والتسطيح بالكامل ومجزأة بنسبة 50:50

مقاعد مدفأة ومهواة للسائق والراكب الأمامي

فتحة سقف كهربائية بانوراما محرك جي ايه سي جي اس 8: المحرك 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 200 حصان

ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات

استهلاك الوقود 12.2 كم / لتر سعر جي ايه سي جي اس 8: تتاح في معارض الجميح للسيارات بسعر يبدأ من من 89,500 ريال.

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