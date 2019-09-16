مواصفات وتجهيزات وتقنيات جي ايه سي جي ايه4

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جي ايه سي مؤخراً عن سيدان GA4 الصغيرة في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئتها. مواصفات جي ايه سي جي ايه 4: 1-المواصفات الفنية الأساسية الطول (ملم): 4692

العرض (ملم): 1805

الارتفاع (ملم): 1500

قاعدة العجلات (ملم): 2660

الارتفاع عن الأرض (ملم): 190

سعة صندوق الأمتعة الخلفي (لتر): 480

سعة خزان الوقود (لتر): 50

وزن السيارة القياسي (كجم): 1265 – 1330

المحرك: تيربو بأربعة أسطوانات / DDVVT/GCCS

سعة المحرك (سي سي): 1500

عدد الأحصنة: 114 حصان

القدرة القصوى (كيلو واط / دورة في الدقيقة): 101 / 5500

أقصى عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة): 202 / 1500-4200

ناقل الحركة: AT6

نظام الدفع: 2WD

استهلاك الوقود: 15.2 كم / لتر

معيار الانبعاث: Euro V

نظام التعليق الأمامي: نظام تعليق مستقل من نوع ماكفرسون

نظام التعليق الخلفي: نظام تعليق مستقل ذو شعاع متعدد الوصلات 2-التجهيزات العجلات والإطارات: عجلات سبيكية مقاس 16 بوصة مع إطارات 205/55

عجلة احتياطية مؤقتة السلامة والنظام الكهربائي: وسائد هوائية أمامية مزدوجة

جهاز انذار للحماية من السرقة

التحكم عن بعد في صندوق الأمتعة الخلفي

نظام أيزو فيكس لتثبيت مقاعد الأطفال

جهاز منع تشغيل المحرك بدون مفتاح

جهار استشعار ركن السيارة

مثبت السرعة

مفتاح ذكي + زر تشغيل

وسائد هوائية جانبية أمامية

برنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP

نظام كاميرا الرؤية الخلفية – 1 كاميرات 180 درجة

نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات نظام الصوت: Advertisements راديو AM/FM

منفذ AUX+ + USB بلوتوث

4 مكبرات صوت

نظام صوتي مرئي ملاحي

تحكم صوتي بعجلة القيادة

شاشة عرض تدعم تقنية اللمس مقاس 8 انش + نظام ملاحة النظام الداخلي: مقعد أمامي للراكب قابل للتعديل يدوياً ذو 4 اتجاهات

عجلة قيادة متعددة الوظائف

مقعد السائق قابل للتعديل كهربائياً في 6 اتجاهات

مقعد خلفي مجزأ بنسبة 40 – 60

عجلة قيادة مغلفة بالجلد محرك جي ايه سي جي ايه 4: المحرك 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان

ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات

استهلاك الوقود 15.2 كم / لتر سعر جي ايه سي جي ايه 4: تتاح في معارض الجميح للسيارات بسعر يبدأ من من 49,000 ريال.

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