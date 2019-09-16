مواصفات وتجهيزات وتقنيات جي ايه سي جي اس4

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جي ايه سي مؤخراً عن كروس أوفر GS4 المدمجة في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئتها. مواصفات جي ايه سي جي اس 4: 1-المواصفات الفنية الأساسية الطول (ملم): 4510

العرض (ملم): 1852

الارتفاع (ملم): 1708

قاعدة العجلات (ملم): 2650

الارتفاع عن الأرض (ملم): 190

سعة صندوق الأمتعة الخلفي (لتر): 450 / 1410

سعة خزان الوقود (لتر): 50

وزن السيارة القياسي (كجم): 1450 – 1565

المحرك: تيربو بأربعة أسطوانات

سعة المحرك (سي سي): 1500

القدرة القصوى (كيلو واط / دورة في الدقيقة): 112 / 5000

أقصى عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة): 235 / 1450-4250

ناقل الحركة: AT6

استهلاك الوقود: 15.3 كم / لتر

معيار الانبعاث: Euro V

نظام التعليق الأمامي: نظام تعليق مستقل من نوع ماكفرسون

نظام التعليق الخلفي: نظام تعليق مستقل ذو شعاع متعدد الوصلات 2-التجهيزات العجلات والإطارات: عجلات سبيكية مقاس 18 بوصة مع إطارات R18 215/55

عجلة احتياطية مؤقتة السلامة والنظام الكهربائي: 8 وسائد هوائية أمامية مزدوجة / ستائرية واقية

جهاز انذار للحماية من السرقة

التحكم عن بعد في صندوق الأمتعة الخلفي

نظام أيزو فيكس لتثبيت مقاعد الأطفال

جهاز منع تشغيل المحرك بدون مفتاح

جهار استشعار ركن السيارة

مثبت السرعة

مفتاح ذكي + زر تشغيل

وسائد هوائية جانبية أمامية

برنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP

مكبح إيقاف إلكتروني مع ميزة الإيقاف التلقائي Auto Hold

نظام كاميرا الرؤية الخلفية – 6 كاميرات 360 درجة

نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات نظام الصوت: Advertisements راديو AM/FM

منفذ AUX+ + USB بلوتوث

6 مكبرات صوت

تحكم صوتي بعجلة القيادة

شاشة عرض تدعم تقنية اللمس مقاس 7 انش + نظام ملاحة النظام الداخلي: مقعد أمامي للراكب قابل للتعديل ذو 4 اتجاهات

عجلة قيادة متعددة الوظائف

مقعد السائق قابل للتعديل كهربائياً في 6 اتجاهات

مقعد خلفي مجزأ بنسبة 4-6

فتحة سقف كهربائية بانوراما

عجلة قيادة مغلفة بالجلد محرك جي ايه سي جي اس 4: المحرك 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 152 حصان

ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات

استهلاك الوقود 15.3 كم / لتر سعر جي ايه سي جي اس 4: تتاح في معارض الجميح للسيارات بسعر يبدأ من من 57,800 ريال.

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