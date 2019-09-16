مواصفات وتجهيزات وتقنيات جي ايه سي جي اس3

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جي ايه سي مؤخراً عن كروس أوفر GS3 المدمجة الصغيرة في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات، حيث تقدم العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئتها.
أولاً: جي ايه سي جي اس 3 GS
المواصفات:
1-المواصفات الفنية الأساسية
- الطول (ملم): 4350
- العرض (ملم): 1825
- الارتفاع (ملم): 1655 / 1680
- قاعدة العجلات (ملم): 2560
- سعة المقاعد: 5
- سعة صندوق الأمتعة الخلفي (لتر): 370 / 780
- سعة خزان الوقود (لتر): 50
- وزن السيارة القياسي (كجم): 1315 – 1380
- المحرك: DDVVT/GCCS
المحرك:
- سعة المحرك (سي سي): 1495
- القدرة القصوى (كيلو واط / دورة في الدقيقة): 84 / 6000
- أقصى عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة): 150 / 4500
- ناقل الحركة: AT6
- نظام الدفع: 2WD
- استهلاك الوقود: 6.9 لتر/100 كم
- معيار الانبعاث: Euro V
- نظام الفرامل: الأمامي: تهوية قرص الفرامل / الخلفي: مكابح قرصية
- نظام التوجيه: توجيه بقوة الكهرباء EPS
2-التجهيزات
التجهيزات الخارجية:
- عجلات سبيكية مقاس 16 بوصة مع إطارات
- عجلة احتياطية مؤقتة
التجهيزات الداخلية:
- مقاعد مكسوة بالقماش
- فتحات تهوية للمقاعد الخلفية
السلامة:
- وسائد هوائية أمامية مزدوجة
- برنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP
- نظام الفرامل المضاد للانغلاق ABS
- نظام توزيع نظام الفرامل الكترونياً EBD
- نظام أيزو فيكس لتثبيت مقاعد الأطفال
- جهاز منع تشغيل المحرك بدون مفتاح
الترفيه والتكنولوجيا:
- راديو AM/FM
- MP3/WMA
- 4 مكبرات صوت
- مخرج USB للمقاعد الأمامية
- تعديل الصوت تبعاً للسرعة
- حساسات خلفية للسيارة
- القيادة الصديقة للبيئة
ثانياً: جي ايه سي جي اس 3 GE
المواصفات:
1-المواصفات الفنية الأساسية
- الطول (ملم): 4350
- العرض (ملم): 1825
- الارتفاع (ملم): 1655 / 1680
- قاعدة العجلات (ملم): 2560
- سعة المقاعد: 5
- سعة صندوق الأمتعة الخلفي (لتر): 370 / 780
- سعة خزان الوقود (لتر): 50
- وزن السيارة القياسي (كجم): 1315 – 1380
المحرك:
- المحرك: E-Turbo/DDVVT/GCCS
- سعة المحرك (سي سي): 1300
- القدرة القصوى (كيلو واط / دورة في الدقيقة): 101 / 5500
- أقصى عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة): 202 / 1500 – 4200
- ناقل الحركة: AT6
- استهلاك الوقود: 7 لتر/100 كم
- معيار الانبعاث: Euro V
- نظام الفرامل: الأمامي: تهوية قرص الفرامل / الخلفي: مكابح قرصية
- نظام التوجيه: توجيه بقوة الكهرباء EPS
2-التجهيزات
التجهيزات الخارجية:
- عجلات سبيكية مقاس 18 بوصة مع إطارات
- عجلة احتياطية مؤقتة
التجهيزات الداخلية:
- عجلة قيادة متعددة الوظائف
- مقاعد مكسوة بالجلد
- مقعد السائق قابل للتعديل يدوياً في 6 اتجاهات
- فتحات تهوية للمقاعد الخلفية
السلامة:
- وسائد هوائية أمامية مزدوجة
- وسائد هوائية جانبية مزدوجة
- برنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP
- نظام الفرامل المضاد للانغلاق ABS
- نظام توزيع نظام الفرامل الكترونياً EBD
- مكبح إيقاف إلكتروني مع ميزة الايقاف التلقائي Autohold
- نظام أيزو فيكس لتثبيت مقاعد الأطفال
- جهاز منع تشغيل المحرك بدون مفتاح
الترفيه والتكنولوجيا:
- راديو AM/FM
- MP3/WMA
- شاشة 8 بوصة ملونة باللمس + نظام ملاحة
- 4 مكبرات صوت
- مخرج USB للمقاعد الأمامية
- مخرج USB للمقاعد الخلفية
- مثبت سرعة
- حساسات خلفية للسيارة
- كاميرا خلفية 180 درجة زاوية واسعة
سعر جي ايه سي جي اس 3:
تتاح في معارض الجميح للسيارات بسعر يبدأ من من 49,100 ريال.
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