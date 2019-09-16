مواصفات وتجهيزات وتقنيات جي ايه سي جي اس3

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جي ايه سي مؤخراً عن كروس أوفر GS3 المدمجة الصغيرة في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات، حيث تقدم العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئتها. أولاً: جي ايه سي جي اس 3 GS المواصفات: 1-المواصفات الفنية الأساسية الطول (ملم): 4350

العرض (ملم): 1825

الارتفاع (ملم): 1655 / 1680

قاعدة العجلات (ملم): 2560

سعة المقاعد: 5

سعة صندوق الأمتعة الخلفي (لتر): 370 / 780

سعة خزان الوقود (لتر): 50

وزن السيارة القياسي (كجم): 1315 – 1380

المحرك: DDVVT/GCCS المحرك: سعة المحرك (سي سي): 1495

القدرة القصوى (كيلو واط / دورة في الدقيقة): 84 / 6000

أقصى عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة): 150 / 4500

ناقل الحركة: AT6

نظام الدفع: 2WD

استهلاك الوقود: 6.9 لتر/100 كم

معيار الانبعاث: Euro V

نظام الفرامل: الأمامي: تهوية قرص الفرامل / الخلفي: مكابح قرصية

نظام التوجيه: توجيه بقوة الكهرباء EPS 2-التجهيزات التجهيزات الخارجية: عجلات سبيكية مقاس 16 بوصة مع إطارات

عجلة احتياطية مؤقتة التجهيزات الداخلية: مقاعد مكسوة بالقماش

فتحات تهوية للمقاعد الخلفية السلامة: وسائد هوائية أمامية مزدوجة

برنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP

نظام الفرامل المضاد للانغلاق ABS

نظام توزيع نظام الفرامل الكترونياً EBD

نظام أيزو فيكس لتثبيت مقاعد الأطفال

جهاز منع تشغيل المحرك بدون مفتاح الترفيه والتكنولوجيا: راديو AM/FM

MP3/WMA

4 مكبرات صوت

مخرج USB للمقاعد الأمامية

تعديل الصوت تبعاً للسرعة

حساسات خلفية للسيارة

القيادة الصديقة للبيئة ثانياً: جي ايه سي جي اس 3 GE المواصفات: 1-المواصفات الفنية الأساسية الطول (ملم): 4350

العرض (ملم): 1825

الارتفاع (ملم): 1655 / 1680

قاعدة العجلات (ملم): 2560

سعة المقاعد: 5

سعة صندوق الأمتعة الخلفي (لتر): 370 / 780

سعة خزان الوقود (لتر): 50

وزن السيارة القياسي (كجم): 1315 – 1380 المحرك: Advertisements المحرك: E-Turbo/DDVVT/GCCS

سعة المحرك (سي سي): 1300

القدرة القصوى (كيلو واط / دورة في الدقيقة): 101 / 5500

أقصى عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة): 202 / 1500 – 4200

ناقل الحركة: AT6

استهلاك الوقود: 7 لتر/100 كم

معيار الانبعاث: Euro V

نظام الفرامل: الأمامي: تهوية قرص الفرامل / الخلفي: مكابح قرصية

نظام التوجيه: توجيه بقوة الكهرباء EPS 2-التجهيزات التجهيزات الخارجية: عجلات سبيكية مقاس 18 بوصة مع إطارات

عجلة احتياطية مؤقتة التجهيزات الداخلية: عجلة قيادة متعددة الوظائف

مقاعد مكسوة بالجلد

مقعد السائق قابل للتعديل يدوياً في 6 اتجاهات

فتحات تهوية للمقاعد الخلفية السلامة: وسائد هوائية أمامية مزدوجة

وسائد هوائية جانبية مزدوجة

برنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP

نظام الفرامل المضاد للانغلاق ABS

نظام توزيع نظام الفرامل الكترونياً EBD

مكبح إيقاف إلكتروني مع ميزة الايقاف التلقائي Autohold

نظام أيزو فيكس لتثبيت مقاعد الأطفال

جهاز منع تشغيل المحرك بدون مفتاح الترفيه والتكنولوجيا: راديو AM/FM

MP3/WMA

شاشة 8 بوصة ملونة باللمس + نظام ملاحة

4 مكبرات صوت

مخرج USB للمقاعد الأمامية

مخرج USB للمقاعد الخلفية

مثبت سرعة

حساسات خلفية للسيارة

كاميرا خلفية 180 درجة زاوية واسعة سعر جي ايه سي جي اس 3: تتاح في معارض الجميح للسيارات بسعر يبدأ من من 49,100 ريال.

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