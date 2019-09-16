وكيل علامة "إم جي" في مصر: نشارك "الريدز" قصة نجاح

كتب: باسل الحلواني

أكدت مجموعة المنصور للسيارات، وكيل علامة MG في مصر، أن MG، تستهدف من رعايتها لفريق ليفربول الإنجليزي، تقديم الدعم المعنوي لجماهير وعشاق الريدز في جميع أنحاء العالم.

وقالت "المنصور"، في بيان لها، أن علاقة كلا من "ليفربول"، و"MG"، تجسد قصة نجاح متشابهة،

MG

SAIC

في ظل عودة فريق ليفربول إلى تصدر المشهد الرياضي العالمي مجددا بعد أن حصد أهم بطولتين كرة قدم في العالم وهما كأس سوبر أبطال أوروبا، و دوري أبطال أوروبا ، وهو الأمر نفسه الذي تحقق مع العلامة البريطانية العريقة، فبعد اختفائها عن الأنظار فترة قليلة، أعادت فيها الترتيب والتجهيز، عادت للانطلاق من أكبر القلاع الصناعية في الصين وقارة آسيا وهو مصنعالشهير.

وتقدم "MG"، في السوق المحلية، بثلاث طرازات هي MG 6 و MG ZS و MG RX5 لتلبي كافة إحتياجات راغبي إقتناء سيارة متميزة بسعر منافس .

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