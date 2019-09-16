عروض شركة تأجير للتمويل على جميع سيارات ام جي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير للتمويل، بالتعاون مع مجموعة تأجير وكيل سيارات إم جي في المملكة (نتحمل قيمة الدفعة الأولى). مزايا العرض: بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

عازل حراري مجاني

صيانة مجانية لمدة سنة أو عشرة آلاف كيلو

نسبة ربح وتأمين ميسرة وبدون تحويل راتب

تأمين شامل

سهولة السداد وخدمات ما بعد البيع صور العروض:

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