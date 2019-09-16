خصم مميز على هافال H2 من شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة الوكيل الرسمي لسيارات هافال في المملكة، امتلك هافال H2 2020 الآن بـ 54,900 ريال فقط بدلا من 59,900 ريال. السيارة المشمولة في العرض: هافال H2 : فئة لكجري موديل 2020 مزايا العرض: صيانة مجانية أول سنة مفتوحة الكيلومترات

خدمة المساعدة على الطريق

عازل حراري

الضمان 5 سنوات أو 150,000 كم أيهما أسبق

خيارات تمويلية متعددة الشروط والأحكام: السعر قبل إضافة الضريبة ورسوم اللوحات صورة العرض:

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