عرض شركة أوتوزون بالبيد على تقسيط شانجان CS35 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة أوتوزون بالبيد للسيارات، امتلك شانجان سي اس 35 موديل 2020 بدفعة أولى 89 ريال فقط بمناسبة اليوم الوطني الـ 89. السيارة المشمولة في العرض: شانجان CS35 موديل 2020 ( 1.6 لتر أوتوماتيك ستاندرد ) القسط الشهري: 966 ريال مزايا العرض: عازل حراري لزجاج السيارة

خدمة المساعدة على الطريق لمدة عام الشروط والأحكام: العرض ينتهي في 30 سبتمبر 2019

يسري العرض لعملاء البنك الأهلي المحولة رواتبهم

تطبّق شروط وأحكام الجهة التمويلية صورة العرض:

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