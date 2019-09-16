بالصور.. "مازيراتي" تدعم "فاشن فور ريليف" في عرض أزيائها الخيري

كتب: باسل الحلواني

أضفت "مازيراتي" رونقاً خاصاً على عرض الأزياء الخيري الذي نظمته جمعية "فاشن فور ريليف" (Fashion For Relief) ليلة أمس في المتحف البريطاني على هامش أسبوع لندن للموضة، حيث أقلّت سيارات "مازيراتي" كبار الشخصيات والمشاهير - ومنهم الممثل لوك إيفانز، والممثلة ناعومي هاريس - أثناء توجههم إلى السجادة الحمراء للمشاركة في هذا الحدث المتميز.

وكانت جمعية "فاشن فور ريليف" قد تأسست عام 2005 على يد عارضة الأزياء العالمية الشهيرة ناعومي كامبل، ونظّمت أول عرض أزياء خيري لها بهدف جمع التبرعات لضحايا إعصار كاترينا الذي ضرب حينها مدينة نيو أورليانز الأمريكية.

ومنذ تأسيسها، أطلقت الجمعية مبادرات ومشاريع عدة بمجال الموضة في مدن نيويورك ولندن وكان وموسكو ومومباي ودار السلام، ونجحت بجمع ملايين الدولارات لدعم القضايا الإنسانية حول العالم.

وللمرة الرابعة منذ تأسيسها، عادت "فاشن فور ريليف" إلى العاصمة البريطانية مع فعالية رائعة تضمنت حفل استقبال، ومأدبة عشاء، وعرض أزياء، ومزاداً فنياً، وعروضاً موسيقية، وحفلة حصرية بعد انتهاء العرض.

وعدا عن لوك إيفانز وناعومي هاريس، حضر هذا الحدث المغنية إيف، والممثل دامسون إدريس، وعارضة الأزياء نيفيس ألفاريز، وغيرهم الكثير من الضيوف الآخرين الذين وصلوا إلى المتحف البريطاني على متن أحدث سيارات "مازيراتي" بما في ذلك سيارتا "غيبلي" و"ليفانتي" الرياضية متعددة الاستخدامات.