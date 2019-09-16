تخفيضات تصل إلى 45 ألف جنيه على سكودا سوبيرب

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة "كيان إيجيبت"، وكيل علامة سكودا التشيكية في مصر، خصماً على أسعار عدد من فئات سكودا سوبيرب سيدان متوسطة الحجم العائلية.

ووفقاً للوكيل المحلي فقد تراوحت نسب التخفيض بين 20 ألفا وحتى 45 ألف جنيه ، حيث تراجعت أسعار الفئة الثانية

من سوبيرب بواقع 20 ألف جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمي 500 ألف جنيه مقارنة بـ520 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة من سوبيرب فقد انخفض سعرها إلى 585 ألف جنيه بدلًا من 630 ألف جنيه لتفقد نحو 45 ألف جنيه من سعرها السابق، فيما استقرت أسعار الفئة الأولى القياسية من السيارة عند 475.000 جنيه.

وتتوافر سكودا سوبيرب في مصر بمحرك TSI سعة 1.4 لتر و250 نيوتين من عزم الدوران، بقوة 150 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، وهو ما يمكنها على التسارع من الثبات وحتى 100 كم/س في 8.8 ثانية.