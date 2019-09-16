كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تمويل يصل إلى مليون جنيه.. كيفيه الحصول على قرض سيارة مستعملة من 7 بنوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلجأ الكثير لشراء سيارة مستعملة نظرا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير، لذلك اتجه عدد من البنوك مؤخرًا لتمويل السيارات المستعملة للأفراد من الموظفين وأصحاب المهن الحرة، كأحد البدائل الأساسية لقرض السيارة الجديدة، حيث أن قروض السيارات الجديدة قد شهدت انخفاضا حادا بجميع البنوك بعد قرار تحرير سعر الصرف وتاثيرة على أسعار السيارات الجديدة خلال آخر 3 سنوات نظرا لأن نسبة كبيرة من مكونات السيارات يتم استيرادها بالخارج بالدولار.

انطلاقًا من حرص بوابة "الخليج 365" الإلكترونية على تقديم خدمات متميزة لقرائها الأعزاء، وتسهيلا منها لمتابعيها نستعرض معكم اليوم، تقرير مفصل عن الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة المستعملة من البنوك مختلفة.

البنك العربي يقدم البنك العربي قرض شراء سيارة مستعملة بنسبة تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة، بحد أقصي 900 ألف جنيه، بفترة سداد مرنة تصل إلى خمس سنوات، بالأضافة إلى تأمين على الحياة مجانًا. وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على قرض سيارة مستعملة فتتمثل في صورة الرقم الوطني للمقترض أو صورة من جواز السفر للأجانب المقيمين، وايصال مرافق حديث للخدمات العامة (كهرباء/ غاز/ تليفون)، وخطاب بالبيانات الوظيفية للعميل من جهة العمل، بالاضافة إلى كشف حساب راتب لآخر 3 أشهر للموظفين وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر لأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين، وشهادة بحالة السيارة الفنية والقيمة السوقية لها من أحد المقيمين المعتمدين لدى البنك العربي.

بنك القاهرة يقدم بنك القاهرة قرض يتراوح بين 15 ألف حتى 500 ألف جنيه، لتمويل شراء سيارة مستعملة بفترة سداد تصل إلى خمس سنوات، ويشترط البنك للحصول على القرض أن لايزيد سن العميل عن 65 عاما عند سداد آخر قسط للسيارة، وأن يتحمل نسبة بين 40 إلى 50% من إجمالي قيمة السيارة. وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على القرض فتتمثل في صورة من الرقم القومي وايصال مرافق، و شهادة بمفرادات الراتب من مكان العمل أو شهادة اثبات دخل أوالبطاقة الضريبية والسجل التجاري لأصحاب المهن الحرة.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي قروض لتمويل شراء سيارة مستعملة للوظفين ورجال الأعمال ولأنظمة الدفعات المقدمة وبضمان الأوعية الادخارية، حيث تصل نسبة التمويل إلى 600 ألف جنيه مصري، وعلى فترة سداد تصل إلى 5 سنوات، وأن يتراوح سن العميل بين 21 - 60 سنة عند انتهاء التمويل.

اما بالنسبة للمستندات والاوراق المطلوبة، تتمثل في طلب تمويل شراء سيارة، وصورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للمصريين، وعرض سعر للسيارة المستعملة من الموزعين المعتمدين لدى البنك، بالاضافة إلى تقرير تقييم للسيارة من شركة التأمين المعتمدة لدى البنك، مع شهادة معتمدة ببيان مفردات المرتب أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط، وبالنسبة لرجال الأعمال يضاف كشف حساب بنكى للستة أشهر السابقة وسجل تجارى حديث (لرجال الأعمال)، وترخيص مزاولة المهنة (لذوي المهن الحرة).

بنك كريدي أجريكول يقدم بنك كريدي أجريكول تمويل لشراء سيارة مستعملة يصل إلى 70% من قيمة السيارة، بحد أقصي 750 ألف جنيه، بفترة سداد تتراوح بين 6 أشهر إلى 60 شهر، ويشترط البنك ألا يقل سن العميل عن 25 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً فى نهاية مدة التمويل، وأن يكون الحد الأقصى لتاريخ تصنيع السيارة 5 سنوات. وتتمثل المستندات المطلوبةفي بطاقة رقم قومي سارية، إيصال مرافق حديث، أصل عرض سعر السيارة، شهادة تقييم من مراكز الخدمة المعتمدة أو الوكيل الرسمي، وبالنسبة للموظفين وجود خطاب جهة العمل، ولأصحاب الأعمال والمهن الحرة سجل تجاري حديث وبطاقة ضريبية سارية، وكشف حساب بنكي لمدة 12 شهر. Advertisements

بنك SAIB

يتيح بنك SAIB تمويل قرض سيارة مستعملة بحظر ملكية فضلًا عن عقد البيع، بحد أدنى للمقدم يصل إلى 50%، ويشترط أن يتراوح سن العميل بين 21 إلى 60 سنة للعاملين، وبين 25 إلى 65 سنة لأصحاب المهن الحرة، ويشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل 1500 جنيهًا (للموظفين) و5 آلاف جنيهًا لأصحاب المهن الحرة، ولا يقل الحد الأدنى لسنوات العمل عن عام، وتكون نسبة الحد الأدنى للقرض 20 ألف جنيه، بحد أقصى 700 ألف جنيه، بفترة سداد تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بنسبة فائدة 14.5% متناقصة.

الأوراق المطلوبة من الموظفين، تشمل بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق حديث، وشهادة دخل معتمدة من جهة العمل أو كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

أما الأوراق المطلوبة من أصحاب المهن الحرة، تتمثل في، بطاقة رقم قومي سارية، إيصال مرافق حديث، سجل تجاري وبطاقة ضريبية حديثة، رخصة مزاولة مهنه أو رخصة منشأة، أصل شهادة دخل من محاسب قانوني/ صورة من كارنيه المحاسب القانوني، كشف حساب بنكي باسم العميل لآخر 6 أشهر.

يجرى تقييم السيارة من خلال خبير مثمن من طرف البنك في أحد فروع البنك.

بنك HSBC يقدم بنك HSBC تمويل قرض شراء سيارة مستعملة يصل إلى مليون جنيه، بفترة سداد حتى 84 شهر، ويشترط البنك في برنامج التمويل تحويل الراتب او قيمة القسط، على أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري الثابت عن 3 الآف جنيه، وأن يكون الحد الأدنى للعمر 21 عاماً والحد الأقصى 65 عاماً في نهاية فترة سداد التمويل، كما يجب أن تكون جهة العمل التي يعمل لديها العميل مدرجة في قائمة جهات العمل المعتمدة لدى البنك، وأن يكون العميل مصري الجنسية أو وافد لديه جواز سفر ساري المفعول وإقامة سارية المفعول في مصر. وفي حالة تمويل قرض شراء سيارة مستعملة بدون تحويل الراتب او قيمة القسط إلى البنك، يشترط أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري الثابت عن 3 الآف جنيه، وأن لا يقل الحد الأدنى لفترة العمل عن عام لدى جهة العمل الحالية. كما يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر 21 عاماً والحد الأقصى 65 عاماً في نهاية فترة سداد التمويل، وأن يكون العميل مصري الجنسية.

بنك الاتحاد الوطني

يقدم بنك الاتحاد الوطني قرض لشراء سيارة مستعملة بحد أقصي للقرض 500 ألف جنيه، او 85% من قيمة السيارة، على فترة سداد تصل إلى 10 سنوات في حالة تحويل المرتب أو قيمة القسط للبنك، ويشترط البنك في مقدم الطلب بالنسبة للموظفين، ألا يقل الحد الأدنى لسنوات العمل 6 أشهر بالجهة الحالية، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 800 جنيه، وأن يتراوح سنة العميل بين 21 إلى 60 سنة عند انتهاء الأقساط، أما بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، يجب أن يتراوح سن العميل بين 24 و65 سنة بنهاية مدة القرض، وحد أدنى لبداية النشاط 3 سنوات، ويمكن شراء أي سيارة ركاب باستثناء السيارات الرياضية وسيارات البيك أب، على ان تكون فترة السداد من 36 شهرا وبحد أقصى 120 شهرا (طبقًا لموديل السيارة وسنة الصنع).

الأوراق المطلوبة بالنسبة للموظفين، البطاقة الشخصية سارية، أصل شهادة الراتب وخطاب التحويل، إيصال مرافق حديثة بالعنوان الحالي (كهرباء ، غاز ، مياه)، وكشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

أما أصحاب الأعمال، تشمل الاوراق المطلوبة، صورة حديثة من السجل التجاري بحد أقصى 6 أشهر (ساري)، وكشف حساب بنك شخصي لآخر 6 أشهر، وقيمة السيارة (مستند رسمي).

وللمهن الحرة، يتطلب تسجيل النقابة، ترخيص صيدلية/ عيادة/ مكتب، بالاضافة إلى كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، ومستند رسمي بثمن السيارة.