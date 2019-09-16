هيونداي سوناتا 2020 فل كامل الجديدة كلياً + الاسعار والمواصفات لدى الناغي والمجدوعي والوعلان

الخليج ٣٦٥ نت – قمنا بتغطية وصول هيونداي سوناتا الجديدة 2020 التي وصلت اخيراً الى السعودية ولدى وكلائها كل من المجدوعي والناغي والوعلان.

الجيل الثامن من سوناتا يستند على المنصة الجديدة التي يدعم تصميمها وسلامتها وكفاءتها وقوتها وتجربة أدائها (حسب التصريحات الرسمية للشركة)، وتنوي هيونداي توسيع استخدام هذه المنصة في موديلاتها القادمة.

هيونداي سوناتا الجديدة هي محاولة جديدة من الصانعة الكورية للخروج عن الانطباع الشائع بكون سياراتها تقليدية ومحافظة، لتستهدف عوضاً عن ذلك الجميع بفضل تصميمها الجريء وأنظمتها الذكية لمساعدة السائق.

هيونداي طرحت سوناتا الجديدة في السوق الكوري لتمثل بداية جيل جديد للسيدان الأكثر رواجاً في كوريا.. ولطالما كانت سوناتا سيارة أيقونية في سوقها المحلي على مدار عقود، بأكثر من 1.54 مليون نسخة مباعة هناك حتى الآن.

تستمد سوناتا طاقتها عبر محرك 2.5 لتر 4 أسطوانات بقوة 180 حصان بنظام دفع أمامي وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات مع استهلاك وقود 1 لتر لكل 14.9 كم.

كما حصلت سوناتا 2020 على عدد من أنظمة مساعدة السائق الجديدة، مثل راصد النقطة العمياء، والذي يقوم بمسح المنطقة المحيطة بالسيارة والتي لا يمكن رؤيتها عادةً عبر مرآة الروية الخلفية المعتادة، مع نظام جديد متطور للمساعدة على البقاء في الحارة، مع قدرته على تحديد السرعة القصوى للسيارة أوتوماتيكياً تبعاً لحدود السرعة في المناطق المختلفة.

وأخيراً حصلت السيارة أيضاً على نظام ذكي للمساعدة على الركن، والذي يسمح للسيارة بركن نفسها أو طلبها من موقع ركنها عن بعد بدون وجود سائق وراء المقود.

بجانب زيادة الأمان، تأتي منصة هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كلياً أيضاً مع أداء محسّن عبر عدة إضافات تتضمن نظام يتحكم بتدفق الهواء للمحرك بجانب زيادة قوة تشتيت الحرارة، إضافة لتحسين ثبات الجزء السفلي وتقليل مقاومة الهواء.

مواصفات الفل كامل بالاضافة الى المواصفات القياسية في الفئة الاستاندرد:

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عوارض الارضية اسفل الابواب فاخرة بنقشة سوناتا

شاشة ملاحة قياس 10.25 بوصة

سماعات عالية الاداء (12 سماعة) Bose

عرض المعلومات الاساسية على الزجاج الامامي (بروجكتر)

نظام الرؤية المحيطية 4 كاميرات

حساس المطر

نظام عرض النقطة العمياء على شاشة معلمات السائق

عدد 6 وسائد هوائية

فرامل يد الكترونية مع نظام مساعد التوقف المتكرر

شاشة كاملة لعداد السائق قياس 12.3 بوصة

نظام تثبيت السرعة الذكي (رادار)

نظام المساعدة على تفادي الاصطدام بالسيارات القادمة من جهة المنطقة العمياء

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الامامي مع نظام الكبح التلقائي عند الطوارئ

نظام التنبيه عند عند الخروج من المسار

نظام تتبع المسار

مقاعد جلدية

نظام الامان لقفل الابواب بزر واحد ونظام الخروج الامن للأطفال

مقعد السائق بحركة كهربائية

سنادة لرحة ظهر السائق مع الحركة بإتجاهين

مقاعد امامية مدفأة

الشبك الامامي مطلي باللون الاسود + من الكروم اللامع

مقابض الابواب الداخلية مطية من الكروم

مقاعد خلفية قابلة للطي

مقود ملبس بالجلد

واقيات الشمس الامامية ملبسة بالقماش

نظام المفتاح الذكي والتشغيل بدون مفتاح (بصمة) مع التنشغيل عن بعد

مرأة السائق الداخلية بتعتيم تلقائي

حساسات امامية وخلفية

ستائر لنوافد الابواب والخلفية بحركة يدوية

ستارة للزجاج الحلفي كهربائية

شاحن جوال لاسلكي

تكييف الكتروني مع تحكم مستقل للسائق والراكب

نظام ازالة الضباب عن الزجاج الامامي

جنوط مقاس 18 بوصة

فتحة بانورامية

انارة LED داخلية

انارة LED للأنوار بالمقصورة الداخلية

جاهز استماع باشاشة 8 بوصة تدعم نظام ابل كار بلاي واندرويد اوتو

نظام وصل الجوال بلوتوثو واوامره الصوتية للهواتف الذكية

تبديل السرعات من خلف المقود (شيفتر)

كاميرا خلفية

انورا امامية زينون LED

انوار LED نهاية

تعليق عالي

سنادات راس المقاعد الخلفية

سنادة يد في المنتصف للمقاعد الخلفية

حساسات خلفية

متوفرة الان السيارة لدى وكلاء هيونداي في السعودية: هيونداي الناغي – هيونداي المجدوعي – هيونداي الوعلان.

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